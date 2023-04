80518

El animador zuliano, Gilberto Correa, se pronunció sobre el presunto envenenamiento que lo ha tenido dentro de una polémica de más de un año, denunció irregularidades en cuanto a los testigos del caso y habló sobre su salud.

Lea también: Falleció el actor y cantante Henry Salvat a los 80 años

Correa negó que su caso tenga tinte político. A través de su Instagram compartió un video en el que exige justicia a las autoridades venezolanas.

Asimismo, dijo que está completo en sus facultades mentales «A mi nadie me manipula», aunque recordó que cuando le diagnosticaron Parkirson él hizo pública su enfermedad.

Gilberto Correa mencionó que en el 2021 comenzó a sufrir maltratos psicológicos por parte de la imputada, quien fue imputada de homicidio intencional en grado de tentativa y privación ilegítima de libertad.

Agregó que quienes lo visitaban podían ver que estaba dopado, acostado:»En una oportunidad me quiso golpear», indicó.

Correa dijo que tras el proceso legal promovió 8 testigos que el Ministerio Público no utilizó. «Hago un llamado al presidente de la República para que le meta la lupa a estos testigos ¿cómo no los van a promover? Promueven testigos que no conviven conmigo», acotó.

El animador zuliano aclaró que su relación con el gobierno no viene desde ahora y que este caso no tiene tiente político, «solo que no soy político».

Tras la denuncia por presunto envenenamiento de Gilberto Correa el fiscal Tarek William Saab designó al fiscalía 16 para investigar el presunto envenamiento que había sufrido Correa.

En cuanto a su hija Karina, Correa le manifestó que la ama y que la perdona por ser una testigo en su contra en este juicio.

Noticia al Día

Con información de Instagram/ Primicia