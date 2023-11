182351

El presentador zuliano Gilberto Correa dejó sorprendidos a muchos, tras compartir públicamente el motivo por el cual no asistió al Festival Internacional de la Orquídea.

Durante el evento que se transmitió por Venevisión, el animador publicó un mensaje en las historias de su cuenta de Instagram dirigido a su comunidad 2.0 y amigos, quienes, según él, le preguntaron por qué no acudió a la premiación.



“Comunicado: Para mis seguidores y amigos que me preguntaron por qué no estoy en la Orquídea. Simplemente porque no fui invitado formalmente ni por @venevision ni por la alcaldía del Zulia”, escribió el también periodista.

Ante esto, algunas personas respondieron a la publicación de Gilberto Correa por mensaje directo para expresarle su desacuerdo con la organización del festival por no haberlo invitado, siendo el segundo animador de este festival de la música, mensajes que posteriormente el zuliano publicó en la misma red social.

El Festival Internacional de la Orquídea regresó en el 2023 luego de 11 años en pausa, con la animación de Henrys Silva, Nieves Soteldo y Daniel Sarcos, este último como embajador oficial del evento, quien recibió Orquídea de Uranio por su trayectoria artística.

Asimismo, seguidores le brindaron su apoyo a Correa y cuestionaron que a pesar de su trayectoria y ser un zuliano ejemplar no estuvo presente.

Gilberto Correa es el segundo animador del Festival de la Orquídea

La primera edición se realizó el 6 de noviembre de 1982, siendo Guillermo Dávila el primer artista en recibir este premio.

Este festival se ha convertido en el evento musical más importante de Venezuela y uno de los más reconocidos en Latinoamérica.

El primer animador fue Amador Bendayan, seguido de Gilberto Correa, posteriormente Daniel Sarcos y, por último, Leonardo Villalobos, reseña Wikipedia.

