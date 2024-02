230913

La relación entre el cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma” y sus hijas, Liliana y Lilibeth Morillo ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Tras salir a la luz pública que no se la llevan bien, supuestamente porque las mujeres habían tratado mal a su media hermana, la actriz Génesis Rodríguez y a la pareja del cantante Carolina, quien intentó integrarlas a su familia.

Por tal motivo, el artista declaró en varias entrevistas difundidas en el 2020 que la razón por la que aún permanece alejado de sus hijas, es porque fueron ellas las que persisten en no tener una buena comunicación con su media hermana.

Por su parte, Génesis Rodríguez usó su cuenta personal de Instagram en el año antes mencionado para hacer un live y soltar prenda sobre el trato de sus hermanas mayores.

“Sé que no debo leer opiniones, pero caray me llegan a mi teléfono y duele. No soy un robot”, dijo Génesis.

Además, a través de su feed de TikTok la actriz compartió un video de un audio que dice, “Bueno me voy, hablen y mátense para allá, que yo dije lo que yo dije”.

Este clip lo subió después de la conversación que tuvo con su padre, por lo cual varios usuarios de internet tomaron esto como indirecta sobre el conflicto con sus parientes.

Noticia al Día/Ronda