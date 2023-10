166779

El partido político Fuerza Vecinal se pronunció a través de un comunicado, en torno al desarrollo del proceso de la Primaria de oposición, donde plantean inicialmente que; “La primaria como está planteada nos llevará al camino de la derrota”.

Indican además que a tan solo once días de la elección “no se han tomado las decisiones vitales para corregir el proceso. No hay metodología en caso de ganar un inhabilitado; un gran porcentaje de los electores no saben dónde está ubicado su centro de votación”.

Aunado a que manifiestan que no está claro el proceso de financiación, “¿qué pasó con las rifas, sorteos y donaciones?, nadie dice nada”, por lo cual asumen que tal y como está planteado el proceso, la Primaria “está destinada al fracaso”.

Ante el escenario, Fuerza Vecinal ha alertado sobre “la necesidad de tomar correctivos para evitar el fracaso de la primaria”, pero alegan no haber sido escuchados.

Aseguran que están, “frente a un proceso sordo, donde sólo se quieren escuchar verdades convenientes; frente a un proceso mudo, donde sólo hablan lo que les interesa decir, frente a un proceso plagado de imprecisiones e incertidumbre; frente a un proceso que se desdibujó por completo y se perfila como una nueva decepción política; frente a un proceso que se alejó del objetivo principal de garantizarle al país una candidata o candidato unitario”.

Fuerza Vecinal plantea:

Exige se le hable claro al país, a los electores. Nos desmarcamos de todas las decisiones equivocadas que se han venido tomando. Solicitamos la suspensión y replanteamiento del proceso entendiendo que las condiciones no están dadas, pues insistir, bajo estas circunstancias, el fracaso de la primaria sería regalarle una victoria al Gobierno. Hacemos un llamado a todos los sectores que forman parte de la oposición, sin distinción alguna, es momento de unirnos para construir una verdadera candidatura unitaria que nos permita derrotar al PSUV en el 2024 y generar así el cambio que todos los venezolanos anhelan.

