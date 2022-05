“Fue un triunfo del cerco diplomático”: Duque sobre flexibilización de sanciones a Venezuela

mayo 17, 2022 - 6:42 pm

1884021

Después de que el gobierno de Joe Biden anunció que va a permitir que las grandes petroleras estadounidenses negocien directamente con la estatal PDVSA, el mandatario colombiano Ivan Duque sacó pecho. Dice el medio Pulzo.

Y es que Iván Duque alardeó de su accionar en términos de relaciones internacionales y calificó la decisión de Estados Unidos como “un triunfo del cerco diplomático”. Reseña el citado periodico digital.

Para el presidente, con dicha decisión, el Gobierno venezolano tendrá que reconocer lo que calificó como “ultrajes” contra la central petrolera y retornar a la democracia.

“Eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático, porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab, y no lo liberaron”, aseguró.

Según Duque, fue la presión internacional la que llevó a Maduro a tener que volverse a sentar con la oposición liderada por Juan Guaidó y así “buscar el retorno a la democracia”.

También se refirió a Nicolás Maduro y dijo que tendrá que “reconocer todos los ultrajes que se cometieron en el pasado a empresas petroleras del país y se tiene que retomar también un encadenamiento de producción pero no a cambio de más dictadura”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Pulzo