Francesco Bagnaia se lleva el Gran Premio de España de MotoGP

mayo 1, 2022 - 9:07 am

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de España de MotoGP este domingo en el circuito de Jerez.

Bagnaia culminó por el primer lugar, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), nuevo líder en solitario del Mundial de MotoGP.

El español Aleix Espargaró (Aprilia) completó el podio en el circuito andaluz, mientras que el también español Alex Rins (Suzuki), colíder de la general antes de la carrera, finalizó fuera de los puntos.

