Francesco Bagnaia ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP

agosto 7, 2022

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ganó el domingo el Gran Premio de Moto GP de Gran Bretaña, celebrado sobre el circuito de Silverstone, prueba en la que el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) terminó en octava posición.

Bagnaia, ahora 3º en el campeonato, conquista así su segundo Gran Premio consecutivo después de la victoria en Países Bajos. El español Maverick Viñales (Aprilia) y el australiano Jack Miller (Ducati) completaron el podio, aprovechando la caída del francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), que ocupaba la primera posición después de salir desde la pole position.

BRILLIANCE from @PeccoBagnaia! 👏

The Assen glimmer of hope grows stronger in Silverstone! 💪#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/alyzHouamX

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 7, 2022