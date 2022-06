Francesco Bagnaia conquista el GP de Países Bajos de MotoGP

junio 26, 2022 - 9:39 am

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) conquistó con comodidad el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, este domingo en Assen, beneficiado por el abandono del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que sigue líder del Mundial.

El italiano Marco Bezzechi (Ducati-VR46) y el español Maverick Viñales (Aprilia) completaron el podio de este undécimo Gran Premio de 20, en el que Quartararo se fue al suelo en dos ocasiones y abandonó mediada la carrera.

Con su triunfo en Países Bajos, Francesco Bagnaia logra su tercera victoria en la temporada, siendo la séptima de su carrera en la máxima categoría del motociclismo.

Antes del parón estival, Quartararo sigue líder del Mundial con 21 puntos de ventaja sobre el español Aleix Espargaró, que logró el 4º puesto, y 58 sobre Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Antes del Gran Premio de Gran Bretaña, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto, Bagnaia logró convertir su pole en victoria. Gracias a su actuación, escala de la 6ª a la 4ª posición en el Mundial y reduce la distancia con Quartararo a los 66 puntos.

