Foro Penal asegura que «es falso» que la CPI haya abierto su oficina en Caracas

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró que «es falso» que ya esté instalada la oficina de atención de la Corte Penal Internacional (CPI) en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.

«Nos informan que es falso el rumor de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya abierto su oficina en el TSJ de Venezuela. Igualmente hacemos seguimiento y verificación de cualquier posibilidad de que dicha Fiscalía abra su oficina en Venezuela y atienda a las víctimas», informó Romero a través de su cuenta en Twitter.

El jueves la Coalición de Derechos Humanos y la Democracia a través de su cuenta de Twitter, informó que dicha oficina ya estaba instalada en la sede del TSJ para continuar con la investigación de los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en el país.

Investigación en Venezuela

El pasado 31 de marzo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, durante una reunión con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, informó que su oficina se instalará en la ciudad de Caracas, para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Tras la reunión, Khan expresó que «las partes han acordado que la Fiscalía podría abrir una oficina en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo, que va a permitir cumplir con las responsabilidades del Estatuto de Roma».

Recientemente, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante la presentación anual de su informe de gestión durante una sesión de la Asamblea Nacional (AN), sostuvo que «sinceramente aquí no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y vamos a demostrar el por qué no hace falta».

«En Venezuela las violaciones de derechos humanos se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí en buena lid está haciendo el Ministerio Público y el sistema de justicia», agregó.

