Fiscal Saab revela pruebas sobre intento desestabilizador contra el país que iniciarían entre Barinas y Táchira

El fiscal de la República, Tarek William Saab, declaró este miércoles 20 de marzo, que está en el deber de dar informaciones de carácter judicial para garantizar la estabilidad política y la paz ciudadana.

El funcionario reveló pruebas sobre intento desestabilizador contra el país que iniciarían entre los estados Barinas y Táchira.

Por lo que ofreció detalles de planes violentos. “Hemos visto cómo desde el #1Ene se ha recrudecido la acción de grupos pequeños y repudiados, ajenos al debate hacen planes violentos”, inició su alocución el funcionario.

“Son confesiones de una persona detenida previamente en Barinas, que ha decidido colaborar con la justicia porque entendió que ese no es el camino. Se trata de una tercera acción similar a las guarimbas de 2014 y 2017”.

“Se han develado planes ajenos a la identidad del venezolano. Son personas ganadas a la mentira y al odio”, resaltó.

Saab indicó que: “Pretendieron un intento desesperado de que se dé ataque simultáneos a instalaciones militares y acciones callejeras. Mostraremos dos vídeos reveladores. Este detenido confiesa cómo tenían pensado organizarse y el financiamiento que tenían”.

“Me refiero a Emil Brandt Ulloa; cuyas declaraciones develaron nuevos planes para generar violencia en el país. Contra Emil Brandt Ulloa pesaba un orden de aprehensión por su participación en acciones violentas realizadas en la ciudad de Barinas el pasado #15Ene”, explicó.

“Ese día, funcionarios policiales y militares se encontraban prestando seguridad en los alrededores de la Plaza Bolívar de Barinas, debido a que se estaba realizando una marcha del gremio de educadores”.

“Cuando de manera premeditada y dolosa, Emil Brandt Ulloa, comenzó a instigar los presentes para provocar incidentes con los funcionarios de seguridad. Este sujeto empujó, golpeó y traspasó agresiva y cobardemente un cordón de seguridad conformado por funcionarias femeninas; logrando lesionar a dos funcionarías policiales llamadas Karen Rodríguez y Jayline Rincones. Así como a dos funcionarias militares llamadas Carmen Molina y Aniuska Díaz “, siguió relatando el fiscal.

“Las 4 víctimas, luego de que lograron contener los actos violentos y estando lesionadas, se trasladaron a colocar la denuncia correspondiente. Por lo que inmediatamente se inició una investigación por los delitos de ultraje agravado, lesiones e incitación al odio”.

El alto funcionario reveló que: “Por esto hechos, practicadas las diligencias básicas de investigación, se tramitó la solicitud de orden de aprehensión contra este sujeto. Una vez detenido, este sujeto tras reflexionar confesó que él no actuaba solo; y que su conducta y la de sus colaboradores responde a un plan estructurado y organizado con anterioridad para someter el país a nuevas jornadas de violencia”.

“Esto a través de planes desestabilizadores que iniciarían en Barinas; donde hay un gobernador y fuerzas políticas que han sido adversas al Estado. Han querido convertir Barinas en un epicentro para la violencia”, aseguró.

Fiscal Saab mostró en videos confesiones de uno de los detenidos en Barinas que revela el plan violento

Tarek William explicó: “En tal sentido, observemos el siguiente video; en el que dicho sujeto confiesa y delata la hoja de ruta que tenían prevista desde finales del año 2023 e inicios del año 2024”.

“Hay un dicho popular que refiere que a buen entendedor, pocas palabras. Voy a resumirles lo que acaba de decir Emil Brand Ulloa”.

El detenido Emil Brandt Ulloa informa los cargos que ha tenido en la estructura desde 2018 hasta 2024. Ya él es otra persona, reflexiva; totalmente ajena a lo que era al hombre que golpeó a las funcionarias que allí se encontraban.

Yo les pregunto: ¿Esto es lo que merecía el país para inicios del año? Cuando la gente quiere trabajar, hacer deportes y esperar que todo mejore. No, esta gente tenía un plan para forzar algo que no tenía movilización para bañar de sangre al país.

El detenido manifiesta que el #6Dic pasado en Caracas, Magaly Meda y Henry Alviárez dan instrucciones sobre las acciones desestabilizadoras que debían iniciar para forzar la habilitación de María Corina Machado.

Destacando que debían incitar la violencia y provocar la actuación de funcionarios militares y policiales para ellos victimizarse y desde Barinas activar la desestabilización progresiva del país.

“Asimismo refiere que el #27Dic viajó a Barinas Henry Alviárez para contactar al General Retirado Oswaldo Bracho, quien tenía la coordinación de militares en el exilio junto con Julio Borges y Antonio Ledezma”.

“El detenido manifiesta que, de no surtir efecto las marchas manipuladas en la calle; Henry Alviárez con Julio Borges, Antonio Ledezma y Oswaldo Bracho activarían la segunda etapa con la entrada de los militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira”.

“Y así generar una matriz comunicacional nacional e internacional, controlada por parte del expresidente de CANTV, Fernando Martínez Mottola”.

“Refiere que la misión del Plan Hasta el Final era desestabilizar al país; aglomerar a las masas utilizando a los gremios sindicales y estudiantes para incentivar a un ala militar que atente contra las empresas energéticas del país y poner en jaque al Estado”.

“Son cosas que no dejan de sorprendernos, e igual estoy seguro de que tienen repudio nacional e internacional. Esto no es hacer política, no tiene nada que ver con lo que una aprendió sobre el debate democrático”.

Fiscal se refirió sobre el caso de detención de dirigentes de Vente Venezuela

Saab reveló que “El detenido refiere que en enero del 2022, le explicaron el proyecto Gran Alianza Territorial, coordinado por Dinora Hernández; el cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado”.

Agregó que “Y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden”.

“Quiero informar sobre las detenciones de Henry Alviárez y Dinorah Hernández en función de todo lo revelado por Emil Brandt Ulloa. Ha sido un proceso pulcro. Vamos a ver qué dirán esas ONG’s pagadas por el USAID, y si son desapariciones forzadas”.

“Aquí antes se practicaba el terrorismo de Estado contra personas dormidas, a las que les daban un tiro; o marchando. Vamos a ver el segundo vídeo sobre el financiamiento a estos grupos”.

El fiscal recalcó que “Dinorah Hernández tendrá que explicar todo lo que se le dijo a este detenido en cuestión. Los derechos humanos no nacieron para esto. Es una lucha por la humanidad, no por la guerra. No tienen nada que ver con lo que está diciendo este señor, no pueden usarse como escudo para hacer propaganda en contra del Estado venezolano”.

“Usan millones de dólares que vienen de la USAID, y que caen sobre todo en las cuentas de ONG’s venezolanas. En apenas dos meses y 20 días que lleva este año, hemos desvelado una serie de conspiraciones, amenazas y acciones que tienen como denominador común la intención de sembrar violencia y caos en el país y atentar contra la vida del Presidente”, manifestó.

“El pasado #22Ene, informamos sobre 5 conspiraciones que judicializadas desde mayo del 2023; en las cuales están involucrados sectores militares y civiles que se niegan a aceptar las reglas del juego democrático”.

“En esta nueva trama, el Ministerio Público ha solicitado 9 órdenes de aprehensión; siendo materializadas 2. Están pendientes las de Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magaly Meda”.

