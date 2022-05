Fiscal de Texas propuso armar a los profesores para evitar matanzas en las escuelas

mayo 25, 2022 - 2:42 pm

Tras cada nueva matanza en centros escolares en Estados Unidos el debate sobre la venta de armas se reaviva con propuestas y mensajes de los líderes políticos.

La matanza de 19 niños y dos profesores en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, ha conmocionado a los estadounidenses, muchos de los cuales se preguntan cuál es la mejor manera de acabar con los tiroteos masivos en escuelas y universidades.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sugirió que la solución es armar a los maestros. En una entrevista con el canal conservador Newsmax, Paxton se alineó con el senador republicano de Texas Ted Cruz.

El fiscal Paxton explicó que los agentes “no pueden llegar a tiempo para evitar un tiroteo” a no ser que contraten a un agente de seguridad dentro de las instalaciones, “lo que para muchas de estas escuelas es casi imposible”.

Por eso sugirió la posibilidad de formar y entregar armas a profesores y otros trabajadores de las escuelas en el estado. “Tener la capacitación adecuada para algunas de estas personas en la escuela es la mejor esperanza”.

Asked on Newsmax about his solution for school shootings, Texas AG Ken Paxton mentions arming teachers pic.twitter.com/3maBKJ7uR5

— Aaron Rupar (@atrupar) May 24, 2022