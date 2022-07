Fiscal de la CPI: «La Ley no puede ser una espectadora en la guerra en Ucrania»

julio 14, 2022 - 2:34 pm

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, advirtió este jueves de que la ley “no puede ser una espectadora” en la guerra de Rusia en Ucrania y de la violencia en “tantas partes del mundo”, y subrayó la necesidad de “coordinación” y de una “estrategia global” para documentar los crímenes de guerra y lesa humanidad.

En un discurso durante la Conferencia para la Rendición de Cuentas en Ucrania, organizada hoy en La Haya por Países Bajos, la CPI y la Comisión Europea, Khan señaló que “la simple verdad es que vivimos en un tiempo muy incierto” y “mientras hablamos, niños, mujeres y hombres viven aterrorizados” en Ucrania y en “tantas partes del mundo”.

“En un momento como este la Ley no puede ser una espectadora. La Ley no puede estar cómodamente en La Haya o en otro lugar cuando está destinada a proteger y defender principios que son esenciales para la humanidad. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Por eso estamos todos aquí. Y todo el mundo tiene un papel que desempeñar”, agregó.

El Fiscal, quien lleva casi cinco meses recogiendo pruebas de los presuntos crímenes que se puedan estar cometiendo durante la invasión rusa, recibió el pasado marzo -por primera vez en la historia del tribunal- una petición por parte de un total de 43 países para que abra una investigación oficial de la situación en Ucrania.

Además, tiene una presencia continua sobre el terreno y abrirá una oficina en Kiev para coordinar mejor las investigaciones, que se están llevando a cabo con el apoyo de la Comisión Europea, así como de equipos de forenses, expertos e investigadores desplegados en nombre de la CPI por Francia y Países Bajos.

“Durante demasiado tiempo, uno de los males que nos ha afligido es ver la Ley como algo que se puede tomar cuando se quiere, e ignorar cuando no es conveniente (…) Para mí, esta conferencia aborda la necesidad de coordinación y coherencia, la necesidad de una estrategia global. Necesitamos aprender de las lecciones del pasado”, afirmó.

La CPI investiga los presuntos “crímenes de guerra” y “lesa humanidad” que se cometan en Ucrania, pero no tiene jurisdicción para juzgar a Rusia por “el crimen de agresión” en sí, puesto que esto requiere que ambos países involucrados sean miembros del tribunal, y ni Kiev ni Moscú han ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte.

El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra; el comisario europeo Didier Reynders, y el fiscal Khan organizan hoy esta conferencia para poner en común el trabajo que están haciendo diferentes partes -Estados, instituciones, ong- para garantizar que las pruebas no se pierdan de cara a un posible juicio a los responsables de los crímenes en Ucrania, incluidos los perpetradores directos, sus superiores y el presidente ruso Vladimir Putin.

El evento también contará con un discurso del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y su ministro de Exteriores, Dmytró Kuleba, (ambos con intervenciones por videoconferencia); así como la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, y la representante especial de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten.

Watch: #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC opening statement at the Ukraine Accountability Conference: “Meaningful justice can only be achieved if we work together. Today we commit to set a new standard for cooperation, strengthening our efforts towards accountability globally.” pic.twitter.com/VxjJb6cJBJ

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) July 14, 2022