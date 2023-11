188015

–Fue Fernanda Jiménez, de 12 años, estudiante de la Unidad Educativa Privada Jacobo Octavio Montero de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, quien se convirtió en la ganadora de la 2da edición del Concurso Municipal de Conocimiento Hablame de Maracaibo, la mañana de este jueves 23 de noviembre, evento organizado por la Alcaldía de Maracaibo a través de Fundabiblioteca.

Foto: Cortesía

Mientras que, Marlon Márquez, de la U.E.P. Colegio Gonzaga; y Alessandro Riggi, de la U.E.P. Liceo Los Robles formaron parte de cuadro final.

La sede del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA) fue el escenario donde los 20 estudiantes clasificados se enfrentaron en cuatro bloques de preguntas divididas en dos rondas. Durante dos meses, 20 instituciones educativas de las 18 parroquias participaron en esta competencia donde sus alumnos del 7mo y 8vo grado pasaron por unas eliminatorias internas tras estudiarse 70 microhistorias sobre la ciudad y luego 30 con las que se enfrentaron en la Gran Final con preguntas abiertas y cerradas.

Foto: Cortesía

El alcalde Rafael Ramírez Colina y la primera dama Vanessa Linares de Ramírez, con la directora general de Desarrollo Social; Sara Fernández; y la presidenta de Fundabiblioteca, Yecenia Toncel de Silva, encabezaron esta actividad que busca fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad comenzando desde las escuelas y liceos.

Foto: Cortesía

El jurado calificador estuvo integrado por el artista de teatro y dramaturgo, Henry Semprún, quien personificó a Marucha de las Señoras de Maracaibo; Jesús Lombardi, director del Teatro Baralt; Daniel Aguado, cronista de la Fundación Tranvía; y Hidulú Rodríguez, miembro de la Academia de la Historia del Zulia.

La importancia de la formación

Para el Alcalde de Maracaibo, además de felicitar a los padres y representantes así como a los docentes por motivarlos a participar, “siempre la educación ha sido la palanca real del desarrollo”. “Formarse es la única y gran oportunidad que tienen nuestros muchachos para desarrollar su futuro y la de nuestra ciudad. No son los atajos lo más fáciles porque hay formas para irse educando y formando. No es verdad que no importan los estudios. Ser el más gracioso y tener muchos seguidores en una red social para ganar dinero fácil no es lo que les va a ayudar, eso no es verdad”, reflexionó frente a los participantes.

Testimonios

Por su parte, la ganadora Fernanda Jiménez confesó que se le hizo difícil aprenderse las 100 microhistorias para entrar el concurso.

Foto: Cortesía

“Fue difícil aprendérmelas, pero valió la pena. Estoy orgullosa de mí. Le doy gracias a Dios, a mi familia, a la institución y al profesor que me preparó que hoy no pudo acompañarme”, expresó.

Foto: Cortesía

Marlon Márquez, estudiante del 7mo grado de la U.E.P. Colegio Gonzaga, quien tiene 12 años y también forma parte de la Escuela de Gaita Ingrid Alexandrescu del IMGRA, “la competencia estuvo dura”. “Todos estaban muy preparados. Lo importante es prepararse y tener la voluntad para lograr las metas”.

Alessandro Riggi, de 14 años, representante del Liceo Los Robles, se sintió orgulloso de haber representado a su colegio. A los jóvenes les recomendó leer como parte de la preparación personal.

Foto: Cortesía

“Les digo que nunca dejen de leer. Es importante que sepan que por más que exista la tecnología, y todas las herramientas de la Internet, siempre será bueno leer un libro para aprender. Sean curiosos por cuidar lo suyo y a la ciudad”, expresó.

“Orgullosa y complacida” así se sintió la primera dama Vanessa Linares de Ramírez con la realización de la 2da edición de Hablame de Maracaibo “porque son actividades que permiten seguir fomentando, impulsando el conocimiento y la idiosincrasia de la cultura del municipio en los adolescentes”. “Ellos son el presente y el futuro de nuestro municipio y nuestro estado”, aseguró.

Foto: Cortesía

Durante el desarrollo de la competencia, los personajes de Marucha y Chela de las Señoras de Maracaibo recordaron parte de la historia de Maracaibo y un grupo de integrantes de la Escuela de Gaita Luis Oquendo Delgado pusieron la nota musical, mientras se definían los resultados finales.

Noticia al Día/Nota de prensa