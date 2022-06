Filipinas emite una alerta de nivel dos por actividad en el volcán Taal y un sismo de 5,6 sacude el país

junio 3, 2022 - 1:18 pm

1888118

Filipinas se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90 % de los terremotos del mundo

Una alerta de nivel dos por actividad en el volcán Taal y un sismo de 5,6 que sacudió a Filipinas, son los argumentos suficientes para encender las alarmas en ese país. Y es que El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) emitió hace poco el llamado por la continua actividad creciente en el volcán Taal.

El Taal es el segundo volcán más activo de Filipinas

Este está ubicado en la costa oeste de la isla de Luzón y ha registrado un terremoto de magnitud 5,6 en la escala abierta de Richter frente a las costas del país asiático. El terremoto tuvo el epicentro a unos 31 kilómetros al este de la ciudad de Caguait, en la provincia de Surigao del Sur. Los expertos del Phivolcs han constatado temblores volcánicos en las últimas 24 horas.

#EarthquakePH #EarthquakeSurigaoDelSur#iFelt_SurigaoDelSurEarthquake

Earthquake Information No.4

Date and Time: 03 June 2022 – 02:54 AM

Magnitude = 5.6

Depth = 009 km

Location = 08.92°N, 126.74°E – 049 km S 90° E of Cagwait (Surigao Del Sur)https://t.co/26Cmbb8E1H pic.twitter.com/dMKnO6BVVb

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 3, 2022