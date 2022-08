Fedecámaras: La reapertura de la frontera permitirá «retornar al comercio formal»

agosto 2, 2022 - 8:48 am

“Es fundamental abrir la frontera. Los países deben estar por encima de las decisiones de los gobiernos”

El primer vicepresidente de Fedecámaras, Adán Celis, sostuvo que la organización que representa espera con «buena expectativa» la reapertura de la frontera colombo-venezolana el próximo 8 de agosto.

“Es fundamental abrir la frontera. Los países deben estar por encima de las decisiones de los gobiernos, los pueblos de Colombia y Venezuela son hermanos, y nadie tiene el derecho de separarlos”, expresó.

Celis dijo, en entrevista al Diario de Los Andes, que la mencionada frontera siempre ha sido “dinámica y caliente” entre las dos naciones, y su apertura permitirá retornar al comercio formal.

“La economía informal no le deja nada al país: no le deja impuestos, no le deja productos de calidad, no le deja empleos dignos. La única forma que haya empleos dignos, que haya impuestos para el país, que se genere movilidad económica, es a través de los formales, que los trabajadores tengan empleos formales”, indicó.

“Nosotros pedimos que esa cantidad de negocios que se están – hoy en día- produciendo de forma irregular en la frontera, cesen, y que empecemos a fluir. Que ese puente se abra para que se den otra vez un abrazo de hermanos entre venezolanos y colombianos. No se puede volver a separar a dos pueblos, no importa cuáles sean las circunstancias”, agregó.

Noticia al Día

Con información de Diario de Los Andes