Fedeagro: Hortalizas se pudren en los supermercados por el bajo consumo

La producción agrícola se ve mermada por la escasez de fertilizantes, la falta de disponibilidad de diésel y el nulo financiamiento, sin contar que también ha bajado el consumo por parte de los venezolanos; así lo indicó el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel.

“La cadena agroalimentaria, el sector primario el sector transformador y el sector transporte, somos los tres que intervenimos en la producción de alimentos, y por supuesto que si no hay producción primaria no hay transformación”.

Con respecto al combustible indicó que, si bien es cierto que se está colocando el diésel en las estaciones de servicios a precio internacional, hay que destacar que el problema real es la falta de disponibilidad del combustible.

El representante de Fedeagro, añadió que los ciclos de los vegetales no esperan, en el caso de una industria se puede parar una semana, pero si le llega diésel suficiente puede hacer turnos dobles y vuelve a producir y hacer inventario, “pero en el caso agrario, el maíz sigue creciendo, se lo come el gusano, se llena de maleza, y lo mismo ocurre con el arroz, la caña, las hortalizas y a todo por igual”.

Explicó que para la siembra del ciclo de invierno que se está colocando actualmente, se requieren unos 16 mil barriles de petróleo refinado diario y para toda la cadena alimentaria se habla de unos 70 mil barriles diarios, aproximadamente.

Algunos productores lograron hacer una reserva de diésel. “Pero ya muchos indican que se les agotó, entonces en este punto comienza la presión, estando en plena siembra”, dijo el presidente de Fedeagro.

Los fertilizantes

La invasión de Rusia a Ucrania, está afectando al sector agrícola por la escasez de fertilizantes y lo costoso que se ha puesto a raíz del conflicto.

Afortunadamente los productores lograron prepagar entre octubre y noviembre del 2021, el fertilizante a Rusia, el cual llegó en los meses de enero, febrero y marzo.

“Preocupa que las compras de fertilizantes se hicieron para este ciclo de siembra en específico, pero en octubre estaremos en alerta naranja” advirtió Fantinel.

Por otra parte, informó que la intención de siembra de maíz es de 250 mil hectáreas, de las cuales el 80% es maíz blanco; en cuanto al arroz de invierno se estiman unas 40 mil hectáreas, de lo cual se ha sembrado ya el 70%, y de caña de azúcar se deben terminar de resembrar 60 mil hectáreas.

Refirió que hay establecidas unas 140 mil hectáreas de café, posiblemente para un rendimiento de 4 quintales apenas por hectárea, algo muy maltrecho, cuando la cosecha debería estar sobre 9 o 10 quintales, todo ello por falta de fertilización, fungicidas y financiamiento.

El productor agropecuario señaló que, lamentablemente el consumo de las hortalizas es muy escaso. «Hay muchos venezolanos que no comen hortalizas, muchas hortalizas se regalan o se venden por debajo de los costos de producción, porque se pudren en los supermercados, no la compra el venezolano, no tiene cómo».

Fantinel destacó que el maíz, el arroz, la caña de azúcar y el café son los rubros de mayor extensión en Venezuela por tradición. En el año 2010, se sembraban 650 mil hectáreas de maíz, 200 mil hectáreas de arroz en los dos ciclos, se sembraban 120 mil hectáreas de caña de azúcar y se sembraban en todos los ciclos que se puedan contar de las hortalizas 170 mil hectáreas, porque hay hortalizas que se les puede dar tres vueltas al año, y hay verduras que se siembran 5 o 6 veces al año. Hoy en día ni siquiera llegaremos a 80 mil hectáreas de hortalizas.

Aquí hay que jugar cuadro cerrado, dijo el presidente de Fedeagro, “debe el ejecutivo dar seguridad y apoyo con el ministerio de petróleo para tener la disponibilidad de diésel y gasolina. Luego hacer los ajustes de la banca para los créditos y por supuesto un llamado a los gobernadores y alcaldes, que sean más cercanos a los problemas de los agricultores, sobre todo en las zonas montañosas, y por último eliminar el exceso de permisología y la burocracia”.

