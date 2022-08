FAO: Precios mundiales de los alimentos disminuyeron en julio

agosto 6, 2022 - 1:52 pm

La FAO destacó que la bajada observada en julio representó la mayor caída mensual del valor del índice desde octubre de 2008

– El índice de precios de los alimentos elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se situó en julio en un promedio de 140.9 puntos, lo que supone un descenso del ocho por ciento respecto de junio, disminuyendo así por cuarto mes consecutivo, hasta su nivel más bajo desde el pasado mes de enero, aunque aún un trece por ciento por encima de la lectura de julio de 2021.

La FAO destacó que la bajada observada en julio representó la mayor caída mensual del valor del índice desde octubre de 2008, gracias a los descensos significativos en los subíndices de precios para los aceites vegetales y los cereales, mientras que los del azúcar, los productos lácteos y la carne también disminuyeron, pero en menor medida.

De este modo, el índice de precios de los cereales registró en julio una lectura promedio de 147.3 puntos, tras bajar un once por ciento desde junio, aunque se mantuvo un dieciséis por ciento por encima de su valor de julio del año pasado, después de que bajasen los precios de todos los cereales representados.

En concreto, los precios mundiales del trigo bajaron un catorce por ciento en julio, tras el acuerdo alcanzado entre Ucrania y Rusia para desbloquear los principales puertos ucranianos del Mar Negro, permitiendo la reanudación de las exportaciones de cereales procedentes de Ucrania. No obstante, los precios internacionales del trigo siguieron estando un veinticuatro por ciento por encima de los valores alcanzados en julio del año pasado.

En el caso de los precios de los aceites vegetales, el índice de la FAO se situó en un promedio de 171.1 puntos en julio, con un descenso del diecinueve por ciento respecto de junio y marcando el nivel más bajo desde septiembre de 2021, después de la caída de los precios mundiales de los aceites de palma, soja, colza y girasol.

Asimismo, el índice para los productos lácteos registró un promedio de 146.4 puntos, esto es un dos por ciento menor que en junio, pero aun así un veinticinco por ciento más que en julio del año pasado, mientras que el índice para los precios de la carne se situó en 124 puntos en julio, un uno por ciento menos que en junio, su primer descenso intermensual tras seis meses consecutivos de aumentos.

Por último, el índice de precios del azúcar registró en el mes pasado un promedio de 112.8 puntos, lo que supone un tres por ciento menos que en junio y representa el tercer descenso mensual consecutivo y el nivel más bajo en cinco meses.

The @FAO Food Price Index averaged 140.9 points in July, 🔻8.6% from June, marking the 4th consecutive monthly decline.

Major cereal & vegetable oil prices recorded double-digit percentage decline.

The Index remained 13.1 % higher than in July 2021.

👉 https://t.co/YW5pp7MWEg pic.twitter.com/m3IZaJQntg

— FAO Newsroom (@FAOnews) August 5, 2022