Famoso grupo ilegal amenazó a viuda de Diomedes Díaz y tuvo que huir: Fueron al colegio de las niñas

97795

En diálogo con el programa de entrenamiento ‘La red’, del Canal Caracol, Consuelo Martínez reveló que tuvo que salir de Colombia por una serie de amenazas en contra suya y de sus tres hijos.

La bogotana, última esposa de Diomedes Díaz, informó que el responsable de las intimidaciones es un “famoso grupo ilegal”, del cual prefiere no decir su nombre por seguridad.

Sin embargo, lo que sí dejó claro la viuda del ‘Cacique de la Junta’ es que los miembros del grupo armado se metieron con sus tres hijos, comenzando por Fredy José, el mayor, con quien tuvo se vio obligada a salir del país en un principio.





“Desafortunadamente, tuve que dejar el país por amenazas a mis hijos y a mí. Es difícil la situación, pero había que hacerlo”, indicó.

Y añadió: “Empezaron con Fredy José, que dejó el país, y luego con las niñas… Nos decían siempre que la plata que dejó el ‘Cacique’ no va a alcanzar para pagar la vida de Fredy. Se atrevieron a ir al colegio de la niñas”.

Asimismo, Consuelo explicó que el objetivo del grupo criminal que está detrás de las amenazas no es la plata o cosas materiales, pues ella comentó que se fue por un tiempo del país y, al regresar, encontró el apartamento revolcado, pero con todas sus pertenencias.





“Cuando volví a Colombia, el apartamento estaba absolutamente desordenado, como si estuvieran buscando algo. Dejé lo que tenía que dejar firmado y salí del país. No se robaron nada, solamente saquearon, como si estuvieran buscando algo“, precisó.

Finalmente, la mujer comentó que ha denunciado la situación ante las autoridades, pero la justicia colombiana no ha actuado. También explicó que está radicada en el extranjero con el objetivo de sacar a a sus pequeñas hijas adelante.

“El regaló más grande que me dejó Diomedes fue el amor que nos tuvimos. Fredy José –hijo mayor de 25 años–, queda sin papá a los 16 años, muy niño y le tocó madurar en ese momento. Me apoya en todo, personalmente, económicamente, me aconseja, lo amo. La idea es hacer lo imposible por verlas [a las niñas] felices, tranquilas.“, concluyó.