Familiares confirman que Zuleika llamó a la policía cuando su esposo compró el arma

El suceso que conmocionó este martes a Florida y al Zulia por la muerte a tiros de una familia de Machiques a manos de un cubano, miembro de la familia, tenía un trasfondo pasional y de miedo



Según la familia de Zuleika López, una de las víctimas fatales del presunto «asesinato-suicidio» en Florida, y además esposa de Carlos Soto, el supuesto autor del crimen, la zuliana habría llamado a la policía del condado el pasado jueves al enterarse que su pareja tenía un arma de fuego en su poder.

La información fue difundida a través de las redes sociales de Luana Muñóz, una periodista de un medio local, quien se dirigió al lugar de los hechos y entrevistó a familiares y vecinos cercanos.

Según uno de los reportes de la corresponsal, los familiares de la víctima describieron al esposo de Zuleika como «celoso y alguien que trató de mantenerla alejada de la familia». También, el hermano de la víctima, Ermenegildo López, mencionó en una entrevista a Noticias365, que “la mañana de hoy en un ataque de celos él mató a mi mamá y a mi hermana. Mi sobrino quedó herido y cuando lo llevaban en la ambulancia al hospital, falleció”.

Por otro lado, una vecina de los apartamentos de Casselberry donde ocurrió la tragedia, comentó que sentía afecto por la familia. “Ella describió a uno de los fallecidos como un adolescente que era muy tranquilo y amigo cercano de su cuñado”, dijo la periodista en un tuit.

