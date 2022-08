Faltan 100 días para el inicio del Mundial Qatar 2022 (+Detalles)

agosto 12, 2022 - 11:33 am

A falta de 100 días para el inicio del Mundial de Qatar, adelantado ayer jueves del 21 al 20 del próximo noviembre, el país árabe y el mundo esperan con expectación el comienzo de la histórica cita con todas sus infraestructuras terminadas a falta de inaugurar el 9 de septiembre el estadio de Lusail, el de mayor capacidad con ochenta mil localidades y que será el escenario de la gran final del próximo 18 de diciembre.

Un encuentro en el que participan treinta y dos delegaciones y que empezará un día antes de lo previsto por un cambio realizado por la Fifa para que sea, como es tradición, la anfitriona quien inaugure la competición en un partido que lo enfrentará a Ecuador en el estadio Al Bait.

«La Copa Mundial de la Fifa 2022 dará comienzo con una celebración aún mayor para los aficionados qataríes y de todo el mundo. El domingo, 20 de noviembre, los anfitriones se verán las caras con Ecuador a las 7.00 pm hora local, en el que será el único encuentro del día», comunicó el organismo.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl

The countdown is on: #100DaysToGo to the FIFA World Cup Qatar 2022™!

2.4 million tickets have been sold, and FIFA has received over 420,000 applications to volunteer.

More here 👉 https://t.co/Qj27E8RFGD pic.twitter.com/JGfUvIM5Gj

— FIFA Media (@fifamedia) August 12, 2022