Al menos 80 % de las embarcaciones de pesca, tanto de altura como artesanal, en la península de Macanao, isla de Margarita, se encuentran paralizadas por falta de combustible.

La crisis de gasolina y el diésel que se agudizó desde principios de este año, golpea fuertemente una de las principales actividades económicas de la región insular, según lo confirman los trabajadores del mar.

La situación ha generado el deterioro no solamente en la madera de los botes, sino también en los motores e instalaciones eléctricas de las embarcaciones.

Los hombres y mujeres de mar de la zona peninsular que han dedicado toda su vida a este oficio, temen abandonar de manera definitiva los anzuelos, un negocio que para ellos, lamentablemente, ya no es rentable.

José Antonio Miguel aseguró tener tres meses paralizado por falta de combustible, porque si compra gasolina a precio dolarizado no le alcanza para la comida.

“Para comprar combustible y salir a faenar tienen que empeñarse. La mayoría de las lanchas grandes también tienen los mismos problemas, pues la pesca no le da para comprar los corotos y la comida para llevar para pescar afuera”, aseguró Miguel.

Vicente Valerio también lleva varios meses con las faenas paralizadas y siente mucho dolor al ver cómo se deteriora su embarcación, por estar varada debido a la escasez de gasolina.

“Una pimpina de gasolina, mínimo son 30 ó 35 dólares, y con una sola no llegamos muy lejos, apenas a una cierta distancia. Uno la compra y para ir para afuera hace falta más de una pimpina. Por lo menos hoy vamos para afuera, pero mañana no podemos ir porque no tenemos cómo comprar otra”, lamentó Valerio.

Con información de La Patillla