Fallecieron 14 alumnos y un maestro en un tiroteo en una escuela primaria en Texas

mayo 24, 2022 - 5:21 pm

1885548

Un total de 14 alumnos y un maestro murieron tras un tiroteo en la escuela primaria Robb Elementary, situada en el distrito escolar de la ciudad estadounidense de Uvalde, en el estado de Texas, confirmó el gobernador Gregg Abbott.

El tirador también está muerto, agregó, indicando que se cree que fue abatido por las fuerzas del orden, reseñó el portal RT.

Según Abbott, el atacante estaba armado con una pistola y posiblemente también portaba un rifle. Fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años, residente de Uvalde que antes de dirigirse a la escuela primaria asesinó a su abuela.

Lea también: Encontraron cuerpo de venezolana desaparecida en una playa de Florida

Los heridos fueron atendidos en al menos dos hospitales. El Hospital Uvalde Memorial informó a través de Facebook que brindó asistencia médica a 13 niños en su sala de urgencias, y que dos de ellos fallecieron. Otro hospital, University Health, atendió a dos pacientes que también fueron heridos en el tiroteo, un menor y una mujer de 66 años que se encontraba en estado crítico.

PHOTO: Salvador Ramos, 18, is suspected shooter in massacre at Robb Elementary in Uvalde, Texas — 14 Kids & 1 Teacher Dead https://t.co/N5hg000rNp pic.twitter.com/L92OMzPrXO

— Breaking911 (@Breaking911) May 24, 2022