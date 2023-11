Exdirector del BCV : El país tiene una deuda externa de $150.000 millones que no ha podido pagar

179453

El economista y exdirector del Banco Central de Venezuela (BCV) José Miguel Uzcátegui afirmó que Venezuela no podrá acceder al crédito internacional hasta que no resuelva el tema político que existe en el país.

En conversación con Gladys Rodríguez en el programa “Gladys en Éxitos”, Uzcátegui indicó que Venezuela tiene una deuda externa de entre $150.000 y $160.000 millones cuyos pagos ha incumplido.

Explicó que cuando un país tiene problemas económicos puede tener negociaciones con el Fondo Monetario Internacional cuando está en tránsito hacia unas políticas de ajuste y estabilización financiera, pero no es el caso venezolano.

Aseguró que el país no ha cumplido sus compromisos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Mundial (BM), y tampoco con empresas petroleras que han realizado actividades en Venezuela.

“No hay ninguna justificación para tener el cuadro de endeudamiento que tenemos. La deuda se corrige con ingreso de divisas, se paga con divisas, no tenemos capacidad de pagar la deuda que tenemos porque no estamos generando producción”, enfatizó.

Sostuvo que, para que Venezuela pueda recuperar su economía productiva se requieren cambios en la política monetaria, fiscal y cambiaria, lo que permitiría lograr acceso al crédito internacional.

Inflación galopante y moneda inestable

Detalló que cuando los países incurren en inflación hay necesidad de aumentar la tasa de interés y por consiguiente no hay posibilidad de estabilizar la moneda ni transformar la balanza de pagos, y Venezuela tiene una inflación galopante.

“No hay política antiifinflacionaria porque no hay equilibrio ni conocimiento de las cuentas públicas y la iniciativa privada no va a participar en una economía que no merece confianza” advirtió Uzcátegui.

Añadió que está en entredicho cualquier operación que se haga en materia petrolera porque la comunidad de acreedores tiene temor de invertir hasta que no se resuelva el problema de fondo, que es político.

No es verdad que la comunidad financiera no estaría dispuesta a invertir a Venezuela, en la medida que hay reglas y cuentas claras.

Noticia al Día con Información de Unión Radio