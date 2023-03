54922

-El exdiputado de la Asamblea Nacional y miembro del partido Primero Justicia, Julio Montoya, envió un mensaje a las mujeres venezolanas por la celebración del Día Internacional de la Mujer. Con una peluca y un poema de su propia inspiración se mostró solidario.

«Mi afecto y solidaridad a las Mujeres en su día. Día en honor a las luchas por sus derechos. El acompañamiento a la lucha de la mujer no es de poses y retórica, es el acompañamiento de ellas en todos los espacios, acompañamiento de iguales», afirmó en un post en su cuenta de Instagram acompañado de un audiovisual.

«El apoyo hacia la mujer no es colocarse una peluca, es luchar junto a ellas a construir un país mejor, es luchar con la madre que tiene que mantener una familia, es luchar por nuestras mujeres pensionadas que no tienen una pensión para sobrevivir, es luchar con la mujer con discapacidad que no encuentra oportunidades, justicia», acotó.

Lee también: Eveling Trejo de Rosales: “Basta ya de violencia contra las mujeres, contra las niñas”

Noticia al Día/Con información de RRSS