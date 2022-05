Estreñimiento en mascotas: Todo lo que debes saber

mayo 20, 2022 - 10:24 am

1884591

Estrimiento en mascotas. Numerosos son los estudios que han demostrado como las mascotas influyen de manera positiva en la salud y en el bienestar humano. Por ello, tenemos que tener en cuenta cuando los animales se comporten diferentes para saber si están enfermos o que les pasa.

Estos son algunos consejos para saber si su mascota tiene estreñimiento.

Si descubres que tu perro no ha podido producir heces en más de 24 horas, esto es una clara indicación de que está experimentando estreñimiento. Es muy importante que conozcas en qué consiste el estreñimiento, así como por qué sucede y cuáles son sus síntomas y consecuencias para tu mascota. Por último, también debes saber cómo puedes ayudarla en estos casos y, sobre todo, como evitarlo.

El estreñimiento en perros puede producirse por las siguientes razones

• Deshidratación.

• No hay suficiente o demasiada fibra en su dieta.

• Tragar hierba.

• Estilo de vida sedentario.

• Ingestión de cabello.

• Hernia.

• Tumores cerca de la región pélvica.

• Efectos secundarios de algunos medicamentos.

• Trastorno neurológico.

• Cuerpo extraño (ingestión de un objeto que causa una obstrucción en el tracto gastrointestinal, aunque es probable que notes otros signos clínicos preocupantes, como inapetencia o molestias abdominales graves antes de notar estreñimiento).

Estos serían los síntomas que se pueden encontrar en un perro estreñido

• Heces duras o muy secas.

• Tu mascota aprieta, pero las deposiciones son pocas o ninguna.

• Dificultad, incomodidad o dolor cuando tu mascota intenta vaciar su intestino.

• Dos o más días sin que tu perro vaya al baño.

• Pérdida de apetito.

• Un perro estreñido puede comenzar a comer grandes cantidades de pasto.

Otros síntomas mas pueden incluir vómitos, así como un abdomen tenso que puede presentar palpitaciones o molestias. Y, en uno de los peores casos, tu mascota puede comenzar a acumular gases, lo que puede ser muy peligroso para su salud, incluso mortal.

Ahora bien ¿cómo prevenir el estreñimiento en los perros?

Mantener una constante vigilancia y controlar las rutinas de tu mascota le ayudará a evitar el estreñimiento, así como:

• Brindarle una alimentación con cantidades adecuadas de fibras.

• Controlar el peso de tu mascota.

• Garantizar su hidratación todo el tiempo.

• Evita proporcionarle alimentos que dificulten la digestión de forma recurrente.

• No dejes a su alcance juguetes ni objetos que pueda ingerir.

• Asegúrate de brindarle tiempo y espacio para el ejercicio, con paseos y otras actividades.

Si tu mascota está en la etapa de la vejez, consultar con el veterinario es la mejor forma de evitar el estreñimiento en perros.

Remedios caseros para el estreñimiento de tu perro

Los alimentos ricos en fibra regulan el tránsito y restablecen la flora intestinal debido al incremento del contenido de agua en la materia fecal y al aumento de las evacuaciones.

La calabaza es uno de los mejores remedios naturales para el estreñimiento en perros debido a su alto contenido de fibra y elevado porcentaje de agua.

Otro tratamiento del estreñimiento en perros son las acelgas y las zanahorias cocidas.

El aloe vera (sábila) en una pequeña cantidad también es muy útil, a pesar de que el aloe vera no tiene un sabor muy agradable, ingerido es muy eficaz para tratar problemas digestivos y el estreñimiento.

Si has optado por estos remedios y después de dos o tres días no has notado mejoría la mejor recomendación es asistir al veterinario.

También es importante estar atentos a la conducta y actitud de nuestros gatos en el día a día. Su observación, aunque sea superficial y a nivel doméstico, puede darnos elocuentes indicadores con los que anticipar un problema. En el caso del estreñimiento en gatos, por supuesto, hay síntomas que nos indican que nuestros felinos pueden tener problemas intestinales.

El estreñimiento en gatos provoca dificultad y dolor en la evacuación, y es un problema que debemos no solo tratar cuando ocurra, sino prevenir con unos hábitos saludables que impidan su aparición.

Causas del estreñimiento en gatos

Hay muchos motivos que pueden provocar el estreñimiento en gatos. Estos son algunos de los principales:

• Una dieta baja en fibra y alta en carbohidratos.

• Falta de agua: los gatos son animales que beben poca cantidad de agua al día, y una falta de hidratación hace que su sistema digestivo no trabaje correctamente.

• Dolor en cualquier zona de su cuerpo, pero sobre todo en la parte final de la columna y la pelvis, lo que impide que nuestro animal pueda poner la postura correcta para evacuar las heces.

• La obesidad, ya que hace que nuestro gato no se mueva apenas y, por tanto, su metabolismo se ralentice.

• Miedo y estrés: ante estas sensaciones, los animales se aguantan más las ganas e incluso pueden defecar en lugares de la casa que no corresponde, fuera de su caja de arena.

• Bolas de pelo: pueden provocar estreñimiento en gatos si se quedan atascadas e impiden el proceso de digestión.

• Cuerpos extraños: al igual que las bolas de pelo, si el gato ha tragado juguetes, hilos o restos de comida como huesos, puede darse un atasco en el sistema digestivo.

• Problemas renales: Una insuficiencia en el riñón puede provocar un estreñimiento secundario.

• Problemas inflamatorios en el tracto digestivo.

Síntomas de estreñimiento en felinos

Los síntomas del estreñimiento en un gato son diversos, pero algunas veces puede que no nos demos cuenta hasta que ya haga varios días que el animal no consigue defecar. Por ello es recomendable que revisemos la caja de arena cada día, para estar seguros de cuál es la salud digestiva y urinaria de nuestro fiel amigo y poder solucionar cualquier problema cuanto antes mejor.

Estos son algunos de los síntomas más usuales en el estreñimiento en gatos:

• Pasa mucho tiempo en la caja de arena.

• Intenta defecar fuera de la caja de arena.

• Miedo o rechazo a la caja de arena.

• Incomodidad e incluso dolor abdominal.

• Quejarse bastante con maullidos persistentes.

• Irritabilidad.

• Letargia.

• Descuido de la higiene, no se lame el pelaje.

• Falta o pérdida de apetito.

• Vómitos.

• Pérdida de peso.

• Heces pequeñas, duras y secas.

• Sangre o mucosidad en algunas heces.

Como prevenir el estreñimiento de tu gato.

La mejor prevención para el estreñimiento en gatos es una dieta de alta calidad, que contenga de manera equilibrada fibra y agua. También es interesante que un porcentaje moderado de la dieta contenga pescado azul como atún, caballa o sardina, lo que ayudará al tránsito intestinal.

Limpiar con frecuencia el arenero de los gatos, retirando diariamente las heces y siempre manteniéndolo alejado de sus zonas de comida y descanso es otro manera de prevenir el estreñimiento.

Otro de los factores que pueden ayudar a evitar la obstrucción de las heces es que el gato sea cepillado diariamente, y que le cortemos el pelo cuando sea necesario: despojarle de ese exceso de pelo dificultará que llegue a tragar grandes bolas que puedan quedársele bloqueadas.

Remedios caseros para el estreñimiento en los gatos

A continuación, algunos consejos y remedios caseros para ayudar a tu gato:

El masaje suave de la barriga de tu gato puede ayudar a aliviar algunas molestias, pero ten cuidado de no presionar demasiado.

El puré de calabaza se puede usar en pequeñas cantidades como un laxante natural.

Aceite mineral es otro remedio casero. Esto mejorará el estreñimiento sin causar diarrea.

Una pizca de salvado de avena en la comida de gato ayudará estreñimiento también. Seguir dando el gato salvado de avena hasta que se restablezca la regularidad.

Las comidas enlatadas también serán de ayuda para mejorar un poco a tu gato

Cabe destacar que ante cualquier síntoma de estreñimiento en gatos, debemos extremar las precauciones y acudir a una clínica veterinaria. Los gatos son animales muy silenciosos en sus síntomas, por lo que conviene estar al tanto de cualquier cambio en su actitud, que podría indicar una dolencia.

Lea también: La enfermedad que pueden sufrir los hombres que se masturban, según experto

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Albani Laguna

Pasante Noticia al Día