Esto declaró Mayi Cumare al diario Tal Cual

Mayi Cumare, es la principal autora intelectual del asesinato del profesor Carlos Lanz, así lo reveló el fiscal general de la República, Tarek William Saab, este miércoles en rueda de prensa desde el Ministerio Público.

En los últimos cuatro días salieron a relucir todos los detalles que vinculan a Maxiorisol Cumare (Mayi Cumare), con el asesinato de su esposo Carlos Lanz, al mismo tiempo surgen anteriores declaraciones en las que ella de manera calculadora describió aquel 8 de agosto de 2020, cuando se supone fue la última vez que supo de su paradero al despedirlo en su vivienda.

«El 8 de agosto de 2020, Carlos Lanz, sociólogo, exprofesor universitario y activista del proceso chavista, salió de su casa en la mañana sin dejar indicaciones sobre a dónde se dirigía. Había dejado servido el desayuno que le había preparado su esposa Mayi Cumare y cerró las rejas y puertas como acostumbraba. Desde entonces han pasado 10 meses sin que la familia sepa su paradero y sin que las instituciones del Estado hayan dado detalles sobre la investigación que realizan, no solo en público, sino a la familia, algo que la esposa del militante de izquierda lamenta profundamente», reseñó Tal Cual.

En la entrevista concedida a este medio capitalino, Cumare aseguró que confiaba en las instituciones, pero a su juicio el gobierno de Nicolás Maduro no había puesto de su parte para acometer la búsqueda del investigador.

Reitera que Carlos Lanz estaba en pleno uso de sus facultades el día en que no se supo más de él e insiste en que es obvio que salió voluntariamente de su casa, pero que quien fue buscarlo aquella mañana desvió el destino para el que solicitó le acompañara.

“Desde la última vez realmente lo que he sabido es muy poco, por no decir nada. Ha sido una situación bien difícil para nosotros como familia, porque lo menos que nosotros esperábamos era este silencio, este hermetismo en torno a la situación de la desaparición de Carlos Lanz”, expresó Cumare vía telefónica, en la que confirmó que el único pronunciamiento de las autoridades del que tuvo noticia en ese momento fue cuando el fiscal Tarek William Saab aseguró a través de la red social Twitter que Lanz había salido voluntariamente de su casa.

Cumare cuestionó la tardanza en la respuesta de las instituciones del Estado y la falta de información sobre las investigaciones que adelantaba el MP, y que al hacerlo fuera para decir que el profesor Lanz se había ido voluntariamente de su casa.

“Esa es una hipótesis que hemos manejado como familia, porque no hubo quien lo sacara a la fuerza, no hay rastros de violencia; sin embargo, eso no significa que una vez que sale de la casa, con alguien que creemos es de confianza, que lo conoce y es gente que tiene mucha significancia dentro del trabajo que venía realizando Carlos, porque estamos en pandemia y él venía siendo muy cuidadoso por eso, por su condición diabética, entonces, creemos que el destino hacia el que le dijeron que iba no era el que de manera amistosa lo hubiesen invitado”, explicó Cumare a Tal Cual.

La esposa de Lanz advirtió que el tipo de declaración dada por el fiscal Saab en lugar de ayudar lo que hacía es confundir a las personas.

“Hay mucha gente que lo quiere, le tiene respeto por la trayectoria de lucha y la defensa que ha hecho de la revolución a partir de sus investigaciones de fuentes abiertas. Todos se quedan sorprendidos ¿Cómo es esto que la Fiscalía lo primero que se le ocurre es decir que salió de manera voluntaria?”, se preguntó Cumare.

Este miércoles, 6 de julio, fueron revelados los motivos por los cuales se ordenó su asesinato y su total desaparición de la faz de la tierra.

Con información de Tal Cual