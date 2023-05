Este es el elenco de lujo de la nueva telenovela del canal de la Colina

101790

Aunque se especula que los protagonistas son Scarlet Ortiz y Adrián Delgado no deja de llamar la atención el elenco que reúne esta nueva producción dramática de Venevisión junto a Hispano Medios que promete.

No se sabe el título, pero si que grandes estrellas de la televisión criolla unen sus talentos en esta historia que mantiene expectantes a los amantes de las telenovelas.

Lupita Ferrer quien según será la villana, Jorge Palacios, Mimí Lazo, Tania Sarabia, Hilda Abrahamz, Amanda Gutiérrez, María Antonietta Duque, Elba Escobar, Dora Mazzone, Aroldo Betancourt, Carlos Guillermo Haydón, Fernando Villate, Rosmeri Marval, Víctor Drija, Arán One e Isabella Pérez, entre otros darán vida a los personajes de este proyecto.

Lupita Ferrer, actriz zuliana reconocida mundialmente por clásicos como Doña Bárbara, Esmeralda y Cristal expresó: “Soy la reina del drama y no tengo comparación, ustedes me han dado todo y yo les debo lo que soy. La gente me dice dramática y les digo, claro soy Lupita, por Dios”.

Dora Mazzone comentó: “A mí me encanta el TikTok, pero amo más la pantalla. Tal vez no sea Pasionaria, ni mucho menos Agripina, pero la reina de las redes no faltará en este drama”.

“Desde Bienvenidos hasta Para Verte Mejor han pasado treinta años, yo deseaba regresar a la televisión y por fin se cumplió”, expresó María Antonietta Duque.

Esta producción, se indica en nota de prensa, es una idea original de Daniel Ferrer Cubillán, CEO de HispanoMedios en alianza con Venevisión.

