Estas serán las alineaciones para el Juego de Estrellas 2022 de las Grandes Ligas

julio 19, 2022 - 10:38 am

1898887

La Liga Americana y la Liga Nacional presentaron sus alineaciones para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2022, que se disputará este martes 19 de julio en el Dodger Stadium.

Ocho peloteros venezolanos fueron convocados al All Star Game, sin embargo José Altuve no podrá asistir en el evento tras recibir un pelotazo en su rodilla.

Ronald Acuña Jr., Andrés Giménez, Willson y William Contreras serán los cuatro venezolanos titulares en la edición 62 del Juego de Estrellas.

Los jugadores titulares fueron elegidos a través de la votación de la fanaticada durante el mes de junio. Mientras Aaron Judge fue el pelotero que recibió más votos en la Liga Americana, el venezolano Ronald Acuña Jr fue el más votado en la Liga Nacional.

Leer más: El venezolano Ronald Acuña Jr. no pudo avanzar de la primera ronda en el Home Run Derby 2022

«El Abusador» será el primer bate del Viejo Circuito, mientras que los hermanos Contreras estarán de sexto y séptimo, respectivamente.

Por su parte, Giménez reemplazó a Altuve en el lineup de la Liga Americana, y estará como segunda base y octavo en el orden al bate.

Shohei Ohtani, Aaron Judge, Rafael Devers, Vladimir Guerrero Jr., Giancarlo Stanton, Byron Buxton, Tim Anderson, Andrés Giménez y Alejandro Kirk . El lanzador será McClanahan.

El cuadro titular de la Liga Nacional está conformado por Ronald Acuña Jr., Mookie Betts, Manny Machado, Paul Goldschmidt, Trea Turner, Willson Contreras, William Contreras, Joc Pederson y Jeff McNeil. El titular en el centro del diamante será Clayton Kershaw.

Here's how things will look to begin the 2022 #AllStarGame! pic.twitter.com/6LULe7Ypr3

— MLB (@MLB) July 18, 2022