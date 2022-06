Especialistas afirman que más del 80% de los venezolanos no pueden comprar productos de la canasta básica

junio 16, 2022 - 7:09 am

1890945

El buscar en varios comercios a ver dónde se encuentra el rubro un poco más económico se ha vuelto parte de la cotidianidad de la mayoría de los venezolanos a la hora de comprar, debido a que los productos sufren a diario un incremento que deja cada vez más a la población sin acceso a los alimentos, así lo reseñó La Prensa de Lara.

Según especialistas en materia económica, precisan que el 82% de los venezolanos no pueden comprar todos los productos de la canasta alimentaria por sus bajos salarios y por la inflación, el cual en mayo se ubicó en 10,1%, tres veces más que el mes de abril, según datos que lleva el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

El economista, Naudy Pereira, tomando datos del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ovsan), señala que ese 82% de los venezolanos que no tiene acceso a alimentos se debe a que devengan un salario mínimo, el cual actualmente es de 130 bolívares mensuales.

“El salario mínimo mensual es de Bs. 130, si lo dividimos entre 30 días el salario mínimo sería Bs. 4.33 diario, que expresado en dólares es 0.86 centavos. Como las personas no pueden con ese dinero adquirir bienes y servicios, eso incide notablemente en el consumo que ha caído significativamente y todo eso debido al fenómeno de la inflación“, aseguró Pereira, resaltando que las políticas erráticas del Gobierno han generado un desajuste macroeconómico.

El especialista explicó que otra de las razones por la cual la inflación estaría aumentando, se debe a la poca producción que hay para generar bienes y servicios.

“El fenómeno inflacionario se debe fundamentalmente a la abrupta caída que hay en la producción de bienes y servicios, en la medida que disminuya la producción de bienes y servicios que permiten satisfacer necesidades, en esa medida aumentan significativamente los precios y se dispara la inflación”, dijo.

“No hay una regla estricta que explique el por qué bajó o subió dos o tres puntos. Lo que se predice en el caso venezolano es que mientras no se tomen medidas integrales y no sólo de tipo monetario, sino fiscales, económicas, crediticias, monetarias etc, porque la economía es integral la inflación seguirá subiendo, y a esas cifras tampoco hay que darles mucho crédito, porque el Gobierno las maquilla y cada sector usa una metodología distinta, por lo que no se sabe la cifra real”, aseguró el economista.

Urbáez destacó que una de las razones por la cual habría inflación es porque la demanda ha aumentado y hay rubros que habrían escaseado.

“Aunque a veces el producto nacional es mejor, la demanda para el producto importado aumenta porque tiene un costo menor, lo que repercute en la mercancía nacional porque el productor no se arriesga a producir mucho porque los inventarios quedan llenos, lo que propicia que la empresa produzca menos y no abastezca la demanda“, resaltó.

Rubros aumentan en el país

Los rubros que más subieron sus precios, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) fueron educación (54,9%), bienes y servicios (24,8%), vestido y calzado (18,6%) y esparcimiento (16,0%).

Los costos en restaurantes y hoteles aumentaron 13,7%, las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron 13,6% sus costos, el alquiler de vivienda registró un alza de 13,2% y los servicios de comunicación incrementaron en 12,5%.

El aumento en el rubro de la salud fue de 12,1%, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en 11,9%, los costos de transporte subieron en 11,5%, el rubro de equipamiento del hogar aumentó sus precios en 11,3%. El rubro de los servicios fue el único que disminuyó en 0,2%.

La canasta alimentaria, otro de los índices para medir, registró un costo total de 382 dólares en el mes de mayo.

Lea también: Economista asegura que Venezuela tiene 183% más ingresos que en enero-abril 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día con información de La Prensa Lara