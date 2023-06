Escasez de combustible y lluvias excesivas amenazan la producción agrícola 

115656

-Ibellise Suárez, gerente general de Bolpriaven, Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, ha señalado que a pesar de que la bolsa agrícola proporciona precios indicativos para varios rubros, aún son limitadas las operaciones que se realizan por medio de ella.

Suárez destacó que los productos más negociados en la bolsa agrícola incluyen trigo, arroz, caña de azúcar, ganado porcino, alimentos balanceados para animales, soya, maíz, café, aceite de palma y pollo.

Los precios indicativos son públicos y se actualizan diariamente en el sitio web de la bolsa, lo cual ha reducido la tensión entre los participantes del mercado.

No obstante, Suárez enfatizó que todavía es prematuro hablar de “precios de referencia”, aunque podrían convertirse en verdaderos puntos de referencia una vez que los mercados adquieran mayor profundidad y confianza en las bolsas agrícolas.

La gerente anunció que, junto con Sunabal, están a solo semanas de lanzar nuevos instrumentos de oferta pública con rendimientos que oscilan entre el 12% y el 18%.

Además, Suárez expresó su preocupación por las pérdidas de cultivos debido a la escasez de combustible y las lluvias excesivas, aunque aclaró que la bolsa agrícola opera principalmente en el mercado mayorista y no trabaja con productos no perecederos, por lo que no hay un impacto inmediato por estas cuestiones.

Noticia al Día