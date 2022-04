¿Esa fue la primera mala reacción de Cristiano Ronaldo?

abril 11, 2022 - 12:21 pm

1876058

La estrella Cristiano Ronaldo continúa en el centro de las críticas luego que manoteó a un aficionado autista dejándole hasta un moretón

Para muchos el deporte no es solo una pasión, sino una religión entre tantas y sus dioses los jugadores. Desde las gradas o la casa detrás de las pantallas los gritos de euforia combinados con adrenalina pueden causar reacciones diversas, y en el campo, se gane o se pierda… también, tal como sucedió días atrás con Cristiano Ronaldo.

El jugador es investigado por tirar el teléfono de un fanático tras derrota del Manchester United 1-0 ante el Everton este sábado 9 de abril en la jornada número 31 de la Premier League.

Cristiano Ronaldo no pudo ayudar a su equipo y salió molesto tras la nueva derrota. En su salida del césped de juego, agarró el teléfono de uno de los aficionados que esperaba a los jugadores del United y lo tiró al piso antes de retirarse hacia los camerinos en el estadio Goodison Park de Liverpool, en Inglaterra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticia al Día (@noticiaaldia)

El momento quedó registrado y Sarah Kelly, madre del niño lastimado, dio declaraciones sobre el hecho. Dijo que el incidente le causó un moretón en el brazo al menor de edad.

“Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, terrible y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de eso”, dijo Kelly.

Ante esto la Policía de Merseyside, Liverpool, está investigando lo que sucedió apoyados con varios elementos, como los videos de las cámaras de seguridad y los que grabaron los fanáticos que presenciaron el hecho, para así determinar una posible sanción al astro portugués.

El Bicho se disculpa

Ante la situación este se disculpó a través de un post en sus redes sociales, en el que invita al seguidor afectado a presenciar un partido en el Old Trafford, pero parece que no es suficiente.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”.

Otras reacciones de Cristiano

En abril del 2015 uno de los gestos del partido lo protagonizó Cristiano Ronaldo cuando celebró la consecución del 0-1. El portugués se dirigió a la banda moviendo los dedos recordando lo acontecido en la jugada del penalti no señalado por Melero López. CR7 ya había manifestado su enfado en esa jugada y lo evidenció posteriormente tras lograr el primer tanto del Real Madrid.

«Estaba en caliente. Él es así y a veces se expresa y reacciona de esta manera. No es la primera vez que hace este gesto. Nunca se le ha sancionado con anterioridad ni creo que ahora vayan a hacerlo. Tampoco es mi problema», dijo Piqué en su momento.

A lo largo de su carrera, CR7 se ha caracterizado por ser un futbolista egocéntrico, preocupado por las apariencias y por ser el centro de atención en todo momento. Sin embargo, esa versión del delantero de la Juventus es solo un personaje, pues fuera de los terrenos de juego es totalmente diferente.

Las redes dictan sentencia

Las redes sociales, se han convertido en una especie de jurado en el que cada uno dicta sentencia, y ante lo que para algunos es considerado como un primero error piden que indemnice al fanático y a su representante ante el mal rato de manera monetaria y no con una invitación como la ya expresada por el jugador.

Esta parece ser la primera vez que la estrella reacciona de esta forma, ya que no hay ninguna tacha similar en su historial, por el contrario, se le reconoce más por los actos benéficos. Según la Web Athlete Gone Good, él es “el deportista más solidario del mundo” y es que, aunque la imagen del crack portugués no es la mejor ante los aficionados, el astro ha mostrado su lado más solidario en reiteradas ocasiones, destinando parte de su dinero a las causas más nobles.

Durante el pasado año recaudó dinero para diversas causas, incluyendo una donación de más de 83 mil dólares a un niño de 10 años que necesitaba una cirugía en el cerebro y 165 mil dólares para financiar el centro contra el cáncer en el que se estaba tratando su madre.

El futbolista ha utilizado sus donaciones, sobre todo, en causas contra el hambre infantil, la obesidad y la biodiversidad. Así como en medio de la pandemia de coronavirus cuando Cristiano y Jorge Mendes, su agente, donaron 4 millones de dólares para equipar por completo cuatro unidades de cuidados intensivos (UCI) en Portugal.

Lea también: Cristiano Ronaldo pide perdón al niño autista tras romperle el teléfono

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día