¿Es el festival del queso rodante el deporte más raro del mundo?

Cada primavera, miles de personas se reúnen en Cooper’s Hill (en Gloucester, Reino Unido) para asistir al Festival del Queso Rodante, un acontecimiento extrañamente maravilloso.

Hay gente que disfruta saltando de un avión, bañándose en aguas heladas o jugándoselo todo a la ruleta, pero también los hay que se ponen a cien persiguiendo un queso colina abajo arriesgándose a sufrir una aparatosa lesión.

El objetivo del festival del queso rodante es simple: lanzarse por una pendiente muy pronunciada en busca de un queso Double Gloucester de entre tres y cuatro kilos. La primera persona en cruzar la línea de meta es coronada ganadora y recibe el queso como premio, que se protege con un envoltorio de madera y se decora con cintas al inicio de la carrera.

En el pasado, había que coger el queso para ganar, pero como se lanza un segundo antes del pistoletazo de salida y alcanza velocidades de hasta 110 km/h, la hazaña no es solo casi imposible, sino también muy peligrosa. Las lesiones en esta prueba son muy habituales y van desde hombros dislocados hasta piernas rotas. El festival se canceló por motivos de seguridad en 2010, pero los amantes de la carrera la retomaron de forma no oficial desde entonces.

En total se disputan cuatro carreras (tres en categoría masculina y una en categoría femenina) con un máximo de 14 participantes en cada una. Sin embargo, hay años en los que se han visto hasta 40 personas en una misma prueba. El maestro de ceremonias da inicio a la carrera diciendo: «Uno para prepararse, dos para alistarse, tres para predisponerse [aquí es cuando se suelta el queso] y cuatro para salir». En este momento, los competidores se lanzan colina abajo de forma temeraria.

Aunque existen documentos escritos de la década de 1820 que relatan el origen de este curioso deporte, hay historiadores que sitúan sus raíces mucho antes, en la Antigua Roma. Una teoría afirma que el evento se usaba para mantener los derechos de pasto en la tierra, mientras que otra, más pagana, sugiere que la gente tiraba manojos de maleza ardiendo colina abajo para celebrar la llegada del año nuevo al final del invierno. Sea cual sea el verdadero origen, el festival es el orgullo de Brockworth y sus gentes lo celebran año tras año. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se racionaba la comida, el festival se continuó celebrando, pero con una rueda de madera y no con queso.

Aunque es un deporte no apto para cardíacos, todo el mundo puede participar en el festival. Los corredores son mayormente gente de los pueblos de la zona, aunque también han participado personas de todos los rincones del mundo. De hecho, la prueba ha tenido ganadores de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Nepal.

Chris Anderson, residente en Brockworth, ostenta el récord de triunfos de la prueba, con 23 victorias. En categoría femenina, Florence Early, de la vecina localidad de Stroud, ha ganado la prueba hasta en cuatro ocasiones. Antes de anunciar su retirada de la competición, Early participó en un documental de Netflix sobre el evento, We Are the Champions.

Participar en el festival del queso rodante no requiere inscribirse ni cumplir ningún tipo de criterio especial; basta con presentarse en Cooper’s Hill el último lunes de mayo y avisar a los organizadores. Para aquellos que necesiten un pequeño empujón, el pub The Cheese Rollers (denominado así en honor a la carrera) ofrece cervezas locales antes de la carrera. Sin embargo, nosotros te recomendamos que vayas después de la misma para brindar con los participantes.

