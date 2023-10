Errores que debes evitar para que las panquecas no se te rompan ni queden chiclosas

163081

Te contamos unos cuantos trucos y errores que debes evitar que siempre que te pongas te salgan tortitas perfectas para tus desayunos y meriendas.

Si hay un postre anglosajón que cada vez tiene más presencia en el recetario patrio eso son las tortitas. Son fáciles de hacer, son vistosas y están riquísimas. Son una merienda genial y un desayuno aún mejor, pues no me digáis que no es un auténtico placer despertarse un domingo y descubrir que alguien ha hecho tortitas para desayunar.

Aparte, obviamente, de usar ingredientes de calidad, el conseguir siempre unas tortitas perfectas pasa por tener en cuenta los puntos que os detallo a continuación:

Por muy buena calidad que tuviese la mantequilla en el momento en que la compraste, si tu intención es aprovechar ese resto que tienes en la nevera desde hace semana, es muy probable que se haya puesto rancio y acabe por arruinar tus flamantes tortitas.

Lo mismo puede suceder si utilizas un sobre de impulsor (levadura química) que tengas dando vueltas por la alacena desde hace meses. Si ha perdido sus propiedades, tus tortitas en vez de quedar esponjosas, serán algo así como suelas de zapato de harina.

La masa para las tortitas hay que batirla lo justo para mezclar los ingredientes secos con los húmedos. No importa si queda algún grumo, pues los grumos finos se deshacen durante la cocción y si queda alguno demasiado grande podemos simplemente retirarlo. Porque si nos obcecamos con los grumos y nos ponemos a batir como locos para acabar con ellos, estaremos trabajando el gluten y acabaremos con unas tortitas chiclosas.

Se obtienen mejores resultados con un batidor de varillas manual que tenga forma de globo, que son aquellos que tienen las varillas más cortas y más separadas. Este modelo de batidor aporta más aire a la masa durante el batido que los batidores cuyas varillas están más juntas y son más alargadas. Estos últimos son más adecuados para más duras que haya que batir con más fuerza.

Así como la masa de las filloas debe reposar al menos una hora, en el caso de las tortitas, como llevan impulsor, la masa debe hacerse cuando se vayan a preparar las tortitas, ya que la levadura química empieza a actuar en el momento en el que se añade a la masa, por eso, si la dejamos reposar durante un tiempo prolongado -más de una hora- el impulsor habrá perdido completamente su efectividad.

Al igual que no debemos hacer la masa con demasiada antelación, tampoco debemos echarla en la sartén justo después de batir. Se obtienen mejores resultados si se deja reposar la masa durante 5 minutos para que se relaje el gluten y las tortitas queden más esponjosas.

Parece un poco de Perogrullo, pero es que como se pueden encontrar en el mercado sartenes para tortitas del tamaño de una tortita, uno puede pensar que eso es siempre lo mejor y no. Si tienes que hacer muchas tortitas lo mejor es una sartén bien grande o incluso una plancha de asar. No solo acabarás antes sino que cuando acabes todas las tortitas seguirán calientes.

¡Ojo! La primera tortita, al igual que la primera crepe o la primera filloa, es de prueba, y sirve para probar la masa y la temperatura de la plancha o la sartén, así que siempre se hace sola.

¿Veis esa foto? Así es como tiene que estar la masa de la tortita para poder darle la vuelta. No antes. La vuelta se le da cuando toda la superficie esté llena de burbujas, no cuando empiecen a aparecer por un lado, o cuando aparezca la primera burbuja. Si no esperamos lo suficiente lo más probable es que se rompa y se quede hecha un desastre. Así que ya sabéis, con la superficie llena de burbujas y solo una vez. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es con aplastar la tortita al darle la vuelta.

Es otra obviedad, pero no está de más recordarla. Si queremos que todas nuestras tortitas sean del mismo tamaño para que luzcan en una bonita torre, el secreto es usar la misma medida de masa para cada una de ellas. Para ello podemos usar unas tazas de repostería, y quedarán perfectas si usamos 1/3 de taza o 1/2 taza o, en su defecto, usar un cazo pequeño de los de servir sopa.

Espero que hayáis tomado nota porque estoy segura de leyendo esto os ha entrado antojo de tortitas y os recuerdo que mañana es domingo, y los domingos siempre son mejores desayunando tortitas.