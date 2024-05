Equipo de campaña de Biden sobre el veredicto contra Trump: “Hoy en Nueva York vimos que nadie está por encima de la ley”

El equipo de campaña del presidente estadounidense, Joe Biden, consideró este jueves que el veredicto de un jurado de Nueva York contra el exmandatario Donald Trump, muestra que “nadie está por encima de la ley”.

“Hoy en Nueva York vimos que nadie está por encima de la ley”, dijo en un comunicado el director de Comunicaciones de la campaña, Michael Tyler.

El equipo de Biden aseguró que Trump, su futuro rival electoral en los comicios de noviembre, había “creído erróneamente” que no afrontaría consecuencias por “violar la ley para su beneficio personal”, pero hoy la realidad demostró que no es así.

El propio Biden afirmó, tras el fallo, que solo hay una forma de mantener al exmandatario Donald Trump (2017-2021) fuera de la Casa Blanca, y es acudir a las urnas el próximo 5 de noviembre.

“Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas”, apuntó en un mensaje a través de la red social X, en el que pidió donaciones para su campaña, y que publicó una hora después de conocerse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente.

There’s only one way to keep Donald Trump out of the Oval Office: At the ballot box.



Donate to our campaign today: https://t.co/aJXS9oti0a