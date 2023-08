ENTREVISTA CON CARLOS ROM M MATEUS: “El escenario más seductor es el cine”

140750

Desde Ciudad de México, el Conde de Mihali, Carlos Rom M Mateus, escritor, dramaturgo, director de cine, director de contenidos, creador de la compañía Gitan Film, fundador del Festival Internacional de Cine y Música, responde la entrevista de Alexis Blanco, en exclusiva para Noticia Al Día y en ocasión de celebrarse en México el Día Nacional del Cine, el próximo miércoles 16 de agosto.



En paralelo, el Conde de Mihali acaba de publicar su séptimo libro, titulado “ El Mensajero Secreto” La Última Frontera!!. Volumen 1.



Es importante resaltar, como soporte informativo del contexto de esta entrevista, que en el FICYM 2023 aparece como finalista, para el mejor Documental Extranjero, el cortometraje “Heberto Áñez Duque“, con guión y dirección de José Alejandro Lossada Elizabeth Miquilena Verde.



En la primera edición del FICYM, 2022, el cantautor venezolano y oriundo de Maracaibo, Gustavo Díaz, fue premiado como la Mejor Voz Latina Masculina.

La entrevista con el maestro Rom M Mateus es la siguiente:

1.-El próximo miércoles 16 de agosto, México celebra su Día del Cine…¿Hay para celebrar?; ¿Usted qué celebrará más de la efeméride?; ¿Cuál sería la parte insoslayable de esa celebración?…



-La celebración es muy significativa para los que hacemos contenidos, sin cine no tendríamos registros de la historia, entonces es algo muy especial y casi esencial para entender el pasado, el presente y lo que viene a futuro.

2.-¿Podría referir algunas ideas acerca de cómo debería funcionar el proceso de creación cinematográfica, en países como los que usted concita en el Festival?

-Los procesos de creación nacen en la idea primordial de un escritor o guionista, esa idea debe ser contemplada por los productores, para poder desarrollar el mismo proyecto, no que este siempre basado en nombres de famosos, todos deben tener la misma oportunidad, por eso la creación de cine de autor es atractiva para aquellos que no pueden dar a conocer sus obras.

3.-¿Cuanto considera usted que ha evolucionado la idea de un Cine de Autor en nuestros países?

-En los últimos años ha sido muy buena la evolución, los cineastas independientes se animan con estos proyectos, tambien llevar el cine a las calles es una forma de mantener y dar a conocer películas que no tienen forma de encontrar plataformas donde den a conocer sus contenidos.

4.-Contar historias es la parte clave de todo el proceso de creación cinematográfica…¿Cómo perfila su experiencia en ese contexto?; ¿Cuáles serían esas historias que nunca deberán dejar de ser contadas?

-Todas las historias deben ser contadas, documentales, archivos, ficción terror, infantiles, comedia, históricas, de época, de cada pais, sus raíces eslo más atrayente a mi juicio como espectador que no se puede ni debe ignorar.

5.-El Festival Internacional Latino representa una espléndida oportunidad para el encuentro y la reflexión acerca del oficio del Cine y la Música…¿Cómo surgió la idea?; ¿Cuál ha sido su prosecución?; cuáles son los hitos logrados?; ¿Qué hay en esta nueva edición?

-La idea surge en la necesidad de tener oportunidades, que no dan las producciones grandes, hemos estando proyectando y concretando plataformas propias para que el público disfrute de nuestros contenidos gratuitamente por internet, con un alto nivel de aceptación en todo el mundo, y en esta edición 2023 lo nuevo que se hicieron videos comerciales para participar, tambien en lo referente a las convocatorias han sido muy aceptadas, tambien distintas embajadas han apoyado a sus países estando presente en esta edición, así mismo fue invitada la embajada de Venezuela hasta este momento y a pocos días del festival no hemos tenido respuesta , en otras representaciones diplomáticas ya dieron el si de asistencia , como así tambien el príncipe de Camerún.



6.-¿Cómo aparece representada Venezuela dentro de este contexto?; ¿Podríamos decir a la gente de Maracaibo el por qué ha de posar su atención en el evento por ustedes organizado?

-El contenido enviado por el estado Zulia, de Maracaibo, a través de LUZ Radio, nos fue muy grato ya que nosotros cursamos invitaciones a aquellos que quieran participar, nos contactan, ven en nuestra web como es todo el proceso de participación, en el caso del video documental musical es muy bueno, quisieron pagar la inscripción a lo cual en propia persona le indique al Doctor Lossada creador del video , que ese dinero sea donado a alguien.

7.-No es frecuente comunicar con personas que detentan, tal como usted, títulos nobiliarios…¿Podría contar su experiencia al respecto?; ¿Cuál es su motivación al respecto?; ¿Otra espléndida historia para compartir, quizás…? Todos queremos leer acerca de usted…

-Mi título es heredado por mis antepasados, el mismo título es por la lucha de uno de mis ancestros en 1456 y por su desempeño en batalla se le otorgo el título, paso por orden familiar soy el décimo sexto en heredar el título en la línea sucesoria, hay una pelicula en pre producción que se toma en cuenta algunos de estos aspectos, en mi infancia desde los 5 años fui instruido por mi maestro en nuestras costumbres y protocolos que en general trato siempre de respetar en la medida que puedo.

8.-El cine mexicano luce muy bien posicionado dentro de la industria estadounidense. Un grupo respetable de nombres fulgurantes, etcétera…¿Usted cómo enfoca el fenómeno?; ¿A qué atribuye las causas del mismo?; ¿Hasta dónde cree que llegará ese boom?; ¿Es esa la perspectiva de realización cinematográfica que a usted particularmente le interese?

-El fenómeno se agiganta más en la etapa Covid, el entretenimiento en el confinamiento fue determinante para la creación de nuevas plataformas a bajo costo para el consumidor, este boom es un mercado que tiene mucho más para dar en contenidos, las opciones de mercado son variables y muy buenas, en la perspectiva es una pelicula a realizarse en una isla en el caribe perteneciente a Honduras, es lo que estamos tratando ahora, genero preferida comedia.

9.-Entonces deviene el instinto curioso, la hipnosis catártica promovida por la historia que se despliega en pantalla, ese espacio a oscuras donde confluimos, ávidos y tenaces…¿Cuál ha de ser el escenario donde su cine seduzca y enternezca a sus espectadores?

-El escenario más seductor es sin dudas el cine, pero tambien series, documentales y específicamente los festivales son para eso, dar a conocer obras que son altamente calificadas, un buen guion es éxito y hasta diría que no importa si los actores aparecen de espaldas, ejemplo La pelicula paranormal, dos actores, una habitación, un buen guion y millones de espectadores.

10.-La física cuántica legó a la inteligencia artificial sus desaforadas munificencias…¿Cómo ha de preservarse, en tanto arte y ciencia, el cine, ante la mutaciones continuas que la tecnología desaforada prescribe?

-Un tema por demás interesante, hoy no solo influye en el cine, en las artes, peligrosamente la inteligencia artificial, puede escribir un guion una novela, pintar un cuadro copiar voces de actores, reemplazarlos algo muy frio pero que ya estamos viviendo en esa realidad virtual que busca reemplazar lo que conocemos como humanidad.

11.-Cuando usted se instala para escribir alguna de sus películas…¿Qué no ha de faltar nunca ahí?; ¿Podría compartir algunas claves o estilos de ceremonia creativa?; ¿Cuál sería su obra absolutamente perfecta?

-Nunca falta café, ceremonia la noche de san juan, caminar por entre el fuego, una vez al año, es mi ritual porque es mi cumple años, todos los días mi oración en arameo, dejar que JESUS el Rabí me guie y escuchar a mis instructores ANTONI Y MANOLO que desde mi infancia me asesoran, mi obra que más me gusta no sé si es perfecta es EL MENSAJERO SECRETO un libro que llama al despertar que pueden ver en el siguiente link de una entrevista y no olvidarse que la cultura no tiene fronteras.



Noticia al Día

Alexis Blanco