Entrevista al maestro Henry Bermúdez: “Grito, me expreso”

Desde Filadelfia, nuestro bienamado maestro hermano Henry Bermúdez, ha respondido, en exclusiva para Noticia al Día, un cuestionario alusivo a su exposición conmemorativa de sus veinte años en esa histórica ciudad. Tras haber triunfado en la Feria Internacional de Chicago, el artista zuliano continúa sumando lauros y reconocimientos, lo cual lo regocija y enorgullece y comparte con su gente de acá. Lean y verán…

Cartel de la exposición 20 años en USA. Foto: cortesía.

Rápido se dice: 20 años… ¿Cuál sería una primera evaluación personal de este tiempo transcurrido?

-Reconocimiento, satisfacción, evolución como ser humano y como artista, metas logradas. El reconocimiento que he recibido se traduce en las múltiples exposiciones, entrevistas y charlas que he realizado en estos 20 años, en instituciones públicas y privadas.

2. ¿Podría citar cinco acontecimientos clave para usted y su trayectoria artística, durante este período… ¿Por qué?

-En abril del 2024 tendrá lugar mi primera retrospectiva y será aquí, en Filadelfia, en el Museo Woodmare. Esta exposición será itinerante, irá a otros museos aquí en USA. Este evento será parte de la conmemoración de mis 20 años desarrollando mi obra e influyendo en el ámbito del arte en Filadelfia.

En febrero se realizó una muestra de dibujos, no mostrados antes, en el Centro Cultural Allen Lane de Filadelfia, también para celebrar mis 20 años de carrera artística.

También diré que el pasado 28 de marzo, para conmemorar esos 20 años de actividad artística en Filadelfia, tal como fue anunciado, dicté una conferencia sobre mi obra en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pennsylvania.

Obra expuesta en la reciente Feria de Arte de Chicago. Foto: cortesía.

3. ¿Cómo ha sido este proceso que lleva hasta esta exposición conmemorativa? ¿Qué es lo más imprescindible de contar para efectos de la misma? ¿Cuántas obras mostrará, en total? ¿Quién hace la curaduría? ¿A quiénes no dejaría de agradecer al respecto?

-La exposición en el Centro Cultural Allen Lane fue curada por la directora y curadora de la galería, Vita Litvak. Ella estuvo interesada en mostrar un conjunto de dibujos inéditos de diferentes épocas que nunca había mostrado.

4. ¿Cómo anhela sentir que sea la recepción de este magno esfuerzo? ¿Qué lo dejaría más satisfecho luego de su inauguración?

-Es una gran sensación sentirse apreciado, querido, respetado como artista y como ser humano.

5. El poeta crítico de arte venezolano Luis Pérez Oramas, apunta: “La experiencia estética no consiste en saber lo que un autor quiso decir”… ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo evalúa lo que hasta ahora la crítica ha profesado al referirse a su obra y qué tanto de esa relación se destila en esta retrospectiva vigente?

-Tengo que decir que el maestro Luis Pérez Oramas pertenece a una generación de artistas silentes, ellos no hablan a través de la obra, ellos no están en sus obras: en sus obras sólo hay conceptos de espacio, color, y formas que ellos manejan bajo una rigurosidad conceptual. Eso está bien, siempre y cuando no se objetivice al arte sólo bajo esos parámetros. Yo, por el contrario, grito, me expreso, me comunico con el espectador e interactúo con su problemática. Mi obra describe, y en muchos casos denuncia, las injusticias de las cuales somos víctimas; ejemplo de ello se puede ver en mi serie de obras Flags. Por favor, visitar mi pagina web: henrybermudezart.com ir a portafolio y buscar Flag Paintings, hacer click para ver las pinturas.

El artista Henry Bermúdez, junto con Vita Litvak, curadora de la muestra conmemorativa. Foto: cortesía.

6. Desde su aquilatada experiencia, ¿cuáles son los hitos más importantes o interesantes, según su parecer, del arte contemporáneo en lo que va de siglo? ¿Cuán trascendentes han podido ser las nuevas tecnologías en la realización, proyección y vinculación de su obra ante el exigente mundo artístico de esa costa este de los Estados Unidos, donde ahora reside?

-Esta es una pregunta muy complicada, muy difícil de responder, yo no estoy interesado para nada en las tecnología aplicada al arte si es que de esto estamos hablando. En muchos aspectos el arte contemporáneo es un arte inmediatista, el artista contemporáneo no piensa a largo plazo, no le importa la búsqueda de un concepto que trascienda, se maneja mucho por las modas (use y bótelo). Esto es lo que determinan las cientos de ferias de arte en todo el mundo. Por supuesto que de esto escapan las bienales que se desarrollan en los países periféricos al arte del mainstream, en África, Asia, Latinoamérica. Otro papel fundamental lo cumplen bienales como Documenta en Kassel, Alemania, donde siguen imponiendo estilos y definiendo qué tipo de arte deben consumir las sociedades del hemisferio occidental, para sentirse integradas. Es por eso que hablamos de un arte del “mainstream” o arte de países desarrollados y un arte de la periferia que se da en los otros países que no son “desarrollados”.

7. ¿Qué piensa acerca del mercado del arte como factor influyente dentro del acontecer de las artes visuales de nuestro tiempo? ¿Cuán prescindible o no podría ser ese aspecto y cómo considera que pudiera haber influido en su carrera y, en especial, en este episodio culminante y trascendental?

-El mercado del arte lo determinan las galerías y los nuevos coleccionistas que compran sólo lo que les gusta, sin un criterio artístico y que otras veces compran por la influencia hecha con la promoción de un determinado artista, moda etc. Todo esto se ve cuando visitas las ferias de arte.

En mi caso yo soy un artista que busco la trascendencia, yo tengo una visión, una conceptualidad de mi obra, la cual he desarrollado por muchos años de trabajo continuo y hoy es más sólida y coherente.

8. El trípode de ideología, economía y política gravita de manera terrible sobre la sociedad contemporánea. A ello tendríamos que agregar la tragedia del exilio forzado de casi la mitad de la población de su país. Estos asuntos de la tragedia venezolana. ¿De qué manera han influenciado en su condición de creador y hasta qué punto piensa que ha gravitado sobre su obra?

-Esta es una pregunta muy importante. Te responderé diciéndote que la tragedia que se vive en Venezuela aun hoy me cuesta digerirla, aun me cuesta creer que esa tragedia tan gigantesca esté sucediendo. Es difícil para una persona como yo, que tuve todas las oportunidades que un país rico y próspero como lo fue Venezuela pudo brindarme.

Tuve oportunidades para educarme y de viajar para desarollarme como artista con una visión internacional, porque en ese entonces estábamos integrados a la comunidad internacional. Hoy se está viviendo esta situación tan lamentable, de involución. Esta situación me aflige y me entristece profundamente.

También al mismo tiempo me sensibiliza con otras tragedias similares, como lo es la situación de la guerra en Ucrania. Esto toca cada fibra de mi ser y me hace ver la parte negativa de la condición humana, haciendo que mi obra esté más cerca de ese ser humano que sufre estas tragedias, y muchas veces ésta se transforme en un medio de comunicación para denunciar tanta injusticia.

9. Usted ha sido toda la vida un educador a ultranza, en lo que a la técnica y al oficio plástico concierne. ¿Podría referirnos esa condición suya como pedagogo, y cuán distancia encuentra desde aquella lejana experiencia en Bobures y la que ha desarrollado en Filadelfia durante estas últimas sendas décadas?

-Bueno, en Bobures era un joven profesor de arte, inexperto, que más bien aprendió de esa cultura, la cual me ha alimentado por toda la vida. En el ano 2018 me gané el premio Dane M Louchheim, el cual incluía una exposición individual, la cual titulé BOBURES, la presencia de la memoria.

Esta exposición la realicé aquí en Filadelfia. Ahora soy un profesor de arte experimentado que tiene por detrás un reconocimiento y un prestigio como artista, que enseña su propia teoría y su propia técnica artística.

10. En su más reciente libro, El fraude del arte contemporáneo, la crítica de arte Avelina Lésper plantea una clase de artistas VIP (videoastas, intalacionistas o performancistas), la cual, según ella, “lo único que hicieron fue democratizar la mediocridad”. ¿Usted qué opina al respecto y de qué manera enfoca el asunto de definir qué es y qué no es arte?

-Pienso que a lo que ella se refiere es a la sobresaturación de estas expresiones artísticas, que le ha permitido a muchos artistas improvisados arribar a algunos sitios y ganarse un supuesto reconocimiento, pero no hay que negarlo todo, también hay cosas muy fundamentales en esas expresiones artísticas, que son verdaderas obras de arte.

11. ¿Cómo le gustaría seducir al espectador de sus obras? ¿Podría referir algunas claves y secretos que permitirían al ciudadano común, no experto en asuntos de arte, aproximarse y comprender su trabajo? Es decir, ¿Cuáles son los signos sobre los que ha asentado su reflexión constante sobre la vida, desde la belleza?

-En mi obra hay un tema que es el tema mitológico. Después de la religión es la mitología el medio más directo que el ser humano tiene para indagar sobre Dios y eso lo leen mis espectadores en mi obra.

Alexis Blanco