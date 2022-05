Entre personas menstruantes y eyaculantes: la neolengua provoca intensos debates dentro y fuera de las redes

mayo 17, 2022 - 12:31 pm

El debate trasciente los muros de las instancias legislativas y este martes lidera la tendencias en Twitter el término “eyaculantes”… ¿Desaparecen “mujer” y “hombre”? de nuestro vocabulario?

La Cámara Baja del Congreso de Chile aprobó hace una semana un proyecto de ley “que garantiza los derechos de las personas menstruantes”, eliminando el término mujer, esto en aras de vincular a las diferentes denominaciones dentro de la comunidad LGBTIQ+. Hay quienes se preguntan si también se hablará de «eyaculantes«.

“La propuesta, iniciada en una moción, señala que el Estado reconoce que las personas con capacidad para menstruar son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna. Por esto, se debe apoyar, favorecer y promover políticas públicas que generen su adecuado ejercicio”, señala, entre otras consideraciones, un boletín de la Cámara de Diputados de Chile.

Por supuesto, en el seno del Legislativo hay posiciones contrarias al uso de esta nueva denominación. Parlamentarios de la tolda republicana criticaron que no se reconozca y nombre a la mujer en el articulado del proyecto; consideran que, para avanzar en la protección integral de las mujeres, resulta fundamental su reconocimiento explícito en esta ley. De modo contrario, estimaron, se respalda el neolenguaje queer”.

Los impulsores del proyecto, la coalición que apoya al presidente Gabriel Boric, argumentan que el concepto de “persona menstruante” incluye a cualquier ser humano que esté en situación de menstruar.

Además, solicitaron respeto por las personas transgénero o no binarias, que también menstrúan, al tiempo que sostuvieron que el proyecto reconoce la diversidad.

En México también se habla de personas menstruantes

Una iniciativa similar se ha gestado en México, donde el Congreso de Colima aprobó modificaciones a leyes estatales para garantizar una menstruación digna, concediendo que “las personas menstruantes puedan ausentarse de clases o se les permita acceder a un permiso, con goce de sueldo, cuando padezcan los síntomas de la dismenorrea”, según reseña el diario Milenio.

Lo cierto es que el debate ha salido de los muros de las instancias legislativas y ha llegado a las calles y a las redes sociales, donde incluso de plantea – unos en serio y otros de forma irónica – que si se habla de “personas menstruantes”, se debería considerar también a las “eyaculantes”.

Eyaculantes lidera las tendencias

Este martes, en Venezuela se encuentra entre las tendencias “eyaculante”, con comentarios de este tenor:

@Gustavo600: «Las personas menstruantes son de Marte y las personas eyaculantes son de Venus»

“Lo que no está claro es como serán llamados todos cuando la mujer ya no menstrúe y el hombre ya no eyacule. Ya no hay más sitio para la estupidez. La ideología de géneros va a acabar con la vida humana del planeta”, escribió @srlau_29.

Por su parte, la profesora de Filosofía del Derecho de la UCAB @lilianafasciani, tuiteó lo siguiente: “Entre ‘personas menstruantes’ y ‘personas eyaculantes’, me extravié. Mi genoma humano ha sido adulterado contra mi voluntad y no sé dónde perdí mi ADN. ¡Con lo fácil que era todo cuando sólo sabía que era mujer! Ahora sí, en serio, de verdad, ¡paren el mundo, que quiero bajarme!”

A estos comentarios, entre los casi 4 mil trinos que se han publicados, se suma @alexm9812 quien plantea una disyuntiva: “Ahora que andamos con esto del lenguaje inclusivo y demás inventos, así como hay personas “menstruantes” y “eyaculantes”, propongo que también se incluya “menstruantas” y “eyaculantas”, no sé digo yo, hay que ser inclusivos ¿no?”.

Lo cierto es que la última palabra no está dicha, pero mientras el lenguaje se adapta a los nuevos tiempos, orientaciones e identidades sexuales, los tradicionales femenino y masculino se van desdibujando en el panorama.

Esos personajes entonces nosotros los hombres cómo sería?, eyaculantes?.. a las damas ¡ jamás se tratarían así! — celimo garcia (@CegamaL7) May 17, 2022

Buenas a todos, seres menstruantes y seres eyaculantes; hoy vengo a ustedes a presentarle un reality show llamado "La vida es un circo"… Si lo desean ver, solo vean las noticias y salgan a la calle🤣 — Soy Diego, pero no Maradona (@bydiegocentrico) May 17, 2022

Ya ves qué hay quienes proponen no llamar “mujer” a la mujer… y los hombres seremos seguramente personas eyaculantes no gestantes, 👇🏻 pic.twitter.com/PkdXrZWeYS — MigueL… (@ThovarS) May 17, 2022

Creo que ni Personas Menstruantes, ni Personas Eyaculantes, ¡PERSONAS PENSANTES!

Las dos anteriores cumplen un ciclo, pensar comprueba nuestra existencia.

Hombres y Mujeres para diferenciar a lo largo de la vida. — Aníbal J. Gómez F. (@hannibal68) May 17, 2022

Será que los chilenos le están parando tanta bola a los mestruantes y eyaculantes,

O es que nosotros somos más vagos y tenemos que estar metidos en cualquier Guevonada del mundo entero? — R Isturiz (@R_ISTURIZ) May 17, 2022

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de Milenio /Infocatólica / El País (Uruguay)