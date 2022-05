Entérate cuáles países de la Carimon no acudirán a la Cumbre de las Americas

mayo 5, 2022 - 4:41 pm

Se ha reveló que los países que forman parte de la Comunidad del Caribe (Caricom) considerarían ausentarse de la llamada Cumbre de las Américas, convocada para el próximo mes de junio en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) si se concreta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cita.

El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, expresó que si el presidente Joe Biden excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas, no asistirán al evento.

Asimismo el diplomático aseveró que “al igual que si se sigue reconociendo a Guaidó, varios estados del Caribe no irán. La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no”.

“Esta no es una reunión del gobierno de Estados Unidos, es una cumbre de todos los jefes de Estado del Hemisferio Occidental”, puntualizó.

El subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, confirmó el 2 de mayo que Cuba, Nicaragua y Venezuela «no van a recibir invitaciones» para ese encuentro porque no reconocen la Carta Democrática.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió que todos los países de la región sean invitados a la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad estadounidense.

«Consecuentes con nuestros principios y valores, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, exhortamos a que todos los países de América sean invitados a la Cumbre, fortaleciendo el diálogo y la integración regional basada en el respeto a la dignidad y soberanía de los pueblos», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter en la noche del 4 de mayo.

Todos los países que formamos parte de este gran continente somos americanos, y lo somos en nuestras semejanzas y en nuestras diferencias, por lo que no hay razón alguna que justifique la exclusión de los pueblos y las voces en Nuestra América. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 5, 2022

«No respetan la democracia»

Otros medios como Primicias24, se hicieron eco de las declaraciones de Sanders luego que la Casa Blanca descartara el lunes invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que “no respetan” la democracia, según dijo el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

Esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel respaldó la denuncia sobre la posible exclusión de la isla de la Cumbre de las Américas, prevista para junio próximo en Estados Unidos.

«Todos los países que formamos parte de este gran continente somos americanos, y lo somos en nuestras semejanzas y en nuestras diferencias, por lo que no hay razón alguna que justifique la exclusión de los pueblos y las voces en nuestra América», añadió.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario destacó las declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien señaló las presiones de Washington sobre numerosos países de la región que se oponen a esa decisión.

“Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y cooperación”, aseveró Díaz-Canel.

Igualmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció para que se incluyeran a todos los países en la Cumbre de las Américas.

“¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?”, objetó López Obrador.

