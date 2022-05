Enrique Márquez aboga por el voto de venezolanos en el extranjero

mayo 19, 2022 - 5:44 pm

Declaraciones de un rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) activó la opinión pública sobre lo comentado, acerca del voto de los venezolanos en el extranjero.

Este jueves 17 de mayo, Enrique Márquez, vicepresidente del Poder Electoral; aclaró lo dicho y enfatizó que todos los venezolanos residenciados en cualquier otro país tienen derecho a ejercer su derecho al voto y así poder expresar su preferencia política.

«Todos los venezolanos tienen derecho al voto, estén donde estén, eso lo establece la Constitución. El asunto es que no es tan sencillo», expresó en entrevista a Primera Página, transmitido por Globovisión.

Existen dos problemas. El primero, la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que solo podrán votar los criollos residenciados legalmente en los países donde se encuentran, una regla que tiene que ser cambiada porque a, su juicio, «viola el derecho» de los venezolanos.

«Esta disposición le viola el derecho a muchos venezolanos que, al no encontrarse residenciados legalmente, no tendrían derecho a votar. Se supone que solo con tener tu cédula de identidad deberías poder votar donde sea», indicó .

El segundo punto se refiere a la posición del país en el ámbito internacional. Muchas naciones no reconocen a las autoridades del país y, por ende, no existen relaciones diplomáticas. Por ejemplo, en Colombia no está en funcionamiento la Embajada ni el Consulado venezolano. En consecuencia, los criollos no tienen donde registrarse electoralmente ni ejercer su derecho al voto.

Por ello, Enrique Márquez aboga para que se abran espacios de diálogo y entendimiento con los actores políticos nacionales y con la comunidad política internacional para darle solución a estos problemas.

«Esto se arregla con espacios de diálogos y entendimientos con la comunidad política nacional e internacional (…) Quiero advertir a tiempo que tiene que haber una operación política de los dirigentes nacionales, y una operación institucional para maximizar el derecho al voto de los venezolanos en el exterior que nadie se los quiere regatear», mencionó.

