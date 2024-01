214274

El covid-19 sigue aterrando al mundo entero, sólo en Estados Unidos actualmente hay unos 30 mil ciudadanos hospitalizados con esta enfermedad, la cifra más alta en casi un año. A esto se suma que, según datos de BNO News, se contabilizan dos mil fallecidos por este virus en ese país por segunda semana consecutiva.

Según la OMS, la hipotética “enfermedad X representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno del que actualmente se desconozca que cause enfermedades humanas”. Foto: Getty Images



Y, pese a que el covid-19 no ha desaparecido y sigue mutando con nuevas cepas y sublinajes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió durante el Foro Económico Mundial de Davos de una nueva enfermedad X que podría resultar 20 veces más mortífera que el coronavirus.

Sin embargo, no se trata de una nueva patología. La OMS plantea una hipótesis en caso de que no se aborden programas conjuntos y redes de salud pública a tiempo, pues no se descarta que el mundo pueda enfrentar otras pandemias.

La OMS advierte, en ese sentido, que una enfermedad X desconocida aún (de ahí el nombre), podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia de coronavirus. Esto con el fin de hacer conciencia sobre los esfuerzos que se necesitan para preparar los sistemas de salud para los múltiples desafíos que se avecinan.

Recursos para proteger la salud

De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado, este lunes, para pedir un total de mil 300 millones de euros para proteger la salud de las poblaciones más vulnerables en las 41 emergencias que hay en curso en todo el mundo en 2024. El objetivo es llegar a más de 87 millones de personas.

Por ello, los expertos aclaran que no se trata de una nueva enfermedad, tal como se está sugiriendo en redes sociales como Facebook, X o TikTok, sino que “el organismo emplea este término desde 2018 para referirse hipotéticamente a un patógeno todavía desconocido que pueda causar una “epidemia internacional en el futuro”.

No es una nueva epidemia

La OMS ha mencionado esta enfermedad X en el programa de una sesión vinculada a la Asociación para la Sostenibilidad y Resiliencia de los Sistemas de Salud y la Iniciativa de Vigilancia Colaborativa del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Según la OMS, “la enfermedad X representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno del que actualmente se desconozca que cause enfermedades humanas”, provocada por un hipotético patógeno que podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia.

Sin embargo, no se trata de una nueva epidemia, sino que el término se emplea como “metáfora” para concienciar sobre la necesidad de abordar programas coordinados de salud pública para reducir el riesgo de que las epidemias pasen a ser pandemias.

Desde 2018

La hipotética enfermedad X aparece desde 2018 en la lista de “enfermedades prioritarias para la investigación y el desarrollo en contextos de emergencia” de la OMS y el organismo subrayó que se trata de una hipótesis y que la enfermedad “no existe”.

La noticia de la inclusión de esta temática en la reunión del Foro Económico Mundial ha generado un acalorado debate en las redes sociales, según apuntan Fortune y Globovisión.

“Muchos usuarios advirtieron que los supuestos preparativos para la enfermedad desconocida implicarían de nuevo medidas de cierre y confinamiento implementadas durante la pandemia de covid-19″, cuestiones que la OMS no ha abordado, ni siquiera planteado expresamente.

La OMS enumera también ocho prioridades de salud pública que tendrán que abordarse en los próximos años:

Covid-19

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

Enfermedad por el virus del Ébola y la enfermedad por el virus de Marburgo

Fiebre de Lassa

Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y síndrome respiratorio agudo severo (SARS)

Nipah y enfermedades henipavirales

Fiebre del Valle del Rift

Zika.

El organismo señala que “no es una lista exhaustiva ni indica las causas más probables de la próxima epidemia”, sino que las enfermedades mencionadas son aquellas que “plantean el mayor riesgo para la salud pública debido a su potencial epidémico y si no existen contramedidas o son insuficientes”.

