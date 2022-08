En exclusiva para NAD: Diosa Canales prepara nuevos proyectos y asegura que ser madre le cambió la vida

agosto 15, 2022 - 11:26 am

La cantante, bailarina y modelo Diosa Canales, habló en exclusiva con Noticia al Día y aseguró que trabaja fuertemente en la música, además de sentirse una mujer completamente madura y feliz tras su maternidad.

La artista venezolana que está residenciada en Colombia desde hace 5 años, envía un saludo a sus seguidores en Venezuela.

Lea también: El Gran Caribe graba un nuevo tema en Colombia y el video es protagonizado por Diosa Canales

Asimismo, la vedette agradece al público y a los productores colombianos que la han apoyado para continuar con su carrera artística desde el país vecino.

Por lo que adelantó a sus fans, que lanzará un nuevo tema promocional que impactará a todos.

Diosa aseguró que está trabajando para ser un estrella musical y hacía allá está proyectada y explicó que le ha tocado irse por el género del reguetón porque está en la cuna de ese género que es Medellín y es un ritmo que ha tenido que experimentar, aunque ella es más de ritmos tropicales.

También reveló que prepara una gira con el nuevo tema que va a lanzar y del cual no quiso detallar el nombre, pero que está segura va a gustar tanto en Colombia como en Venezuela.

Informó además, que quien le está llevando la carrera es el papá de J Balvin, el sr. Álvaro Osorio que está claro hacía donde va su carrera y ambos vislumbran un gran éxito.

Su colaboración con el Gran Caribe de Cabimas

Con respecto a la colaboración con el Gran Caribe de Cabimas dijo que lo disfrutó mucho porque que le recordó cuando era jovencita y bailaba el tema Dale cintura.

«Mi papá tenía una agrupación musical en la cual yo era una de sus chicas celestiales y bailaba ese tema». Así que fue un honor participar en el proyecto».

Asimismo añadió: «El trabajo fluyó y todo lo que pueda apoyar con su imagen a agrupaciones de Venezuela lo haré encantada como lo hice con la producción que realizamos con gran cariño para la gente de Venezuela».

Diosa invitó a disfrutar el tema y el video que ya está disponible en las plataformas.

Diosa como madre y esposa

«Todo fue tan rápido y estoy feliz. es algo que no se puede explicar el ser mamá. Lo rico de ser mamá, es porque una responsabilidad a juro. Es algo que está ahí, está pegado a ti y todo es para él». Ser mamá me hizo más fuerte, me dio muchas más ganas de trabajar y lograr lo que quiero a nivel musical».

«Mi familia, mi esposo mi bebé es una gran fortaleza. Ahora me siento mamasota, me cuido más porque tengo que cuidarlo a él y tampoco puedo hacer nada imprudente que me lleve faltarle a él. Uno madura en muchos aspectos. Dar vida es sentirte viva y eso me encanta».

E. García

Noticia al Día