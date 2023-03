En el ojo del huracán separación del príncipe William y Kate Middleton

65184

En el ojo del huracán, la pareja favorita de los Windsor Mountbatten: el príncipe William y su esposa Kate Middleton, ante los rumores de separación que cada vez cobran más fuerza, con anuncio de un posible divorcio que ya estaría definido.

Los actuales príncipe y princesa de Gales, ahora están en todos los titulares de medios de comunicación del mundo ante una supuesta crisis que ha ido muy lejos y tendría al segundo en la línea de sucesión al trono a tan solo días de un divorcio que se podría convertir en la estocada final de una monarquía que tambalea desde la muerte de la reina Isabel II.

Los comentarios de infidelidad y separación corren rápido tras la pista del príncipe William y Kate Middleton. Ahora, la prensa internacional especula que la pareja de amantes podría estar preparando un nido de amor en Norfolk.

El último rumor apunta a que el príncipe de Gales decidido mudarse a la lujosa mansión que le regaló su abuela, la reina Isabel II. Irónicamente, el obsequio fue cuando se casó con Kate.

Vale recordar que el tema de infidelidad, revivió el pasado 14 de febrero de 2023, cuando la prensa rosa volvió a relacionar a William con Rose Hanbury, una exmodelo y vieja amiga de los príncipes de Gales.

La crisis es tal, que Kate Middleton fue captada recientemente muy feliz, mientras comparte con otro hombre, tras los fuertes rumores de su separación con su esposo el príncipe William.

La princesa de Gales ha tenido claro que la infidelidad de su pareja, con quien era una de sus mejores amigas Rose Hanbury, no le hará pasar malos momentos, por el contrario, se le ha visto en varias de sus recientes apariciones bailar y divertirse con un extraño hombre.

El 19, día de las madres en el Reino Unido, la princesa junto a otras mujeres madres celebraron el gran día, acompañados de dulces mensajes que varios hombres escribieron para ellas.

Según los medios británicos, la princesa va a hacer un movimiento audaz y hará oficial el divorcio el día antes de la coronación del rey Carlos III

Parece que la situación no mejora y Middleton quiere anunciar su divorcio en mayo. Según los medios británicos, la princesa va a hacer un movimiento audaz y hará oficial el divorcio el día antes de la coronación del rey Carlos III y eclipsará por completo el evento.

Aunque todavía no se ha confirmado nada y hay muchos rumores, parece que la relación de la pareja real está en crisis e incluso Kate habría abandonado el Palacio de Buckingham y se habría mudado a una pequeña casa con sus hijos para evitar a William.

El hermano de Kate, no fue la excepción en dejar lindos mensajes, y el pasado domingo compartió una fotografía al lado de su madre, Carole, con un gran mensaje de admiración hacia ella. No obstante, la fotografía de los dos no fue lo que capto la atención, pues justo detrás de los dos se encontraba Kate Middleton bailando con un misterioso hombre, que por supuesto no era el príncipe William.

