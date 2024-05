Elon Musk advierte que “el dólar no valdrá nada” si EEUU no toma acciones ante su deuda nacional

El multimillonario y polémico Elon Musk predijo este viernes el posible “el fin del dólar” en el caso de que Estados Unidos no se ocupe de su deuda nacional.

“Necesitamos hacer algo con nuestra deuda nacional o el dólar no valdrá nada”, escribió el magnate en su cuenta oficial de X, red social de la que es dueño.

A mediados de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por el gasto excesivo del Gobierno de EEUU. De acuerdo con su informe, el déficit presupuestario federal de EEUU pasó de 1,4 billones de dólares en el año fiscal 2022 a 1,7 billones el año pasado. El organismo advirtió entonces de que se está socavando la estabilidad financiera en todo el mundo.

Posteriormente, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, pronosticó un descenso de las elevadas tasas de actividad de la economía estadounidense. “Sí, la economía de EEUU parece seguir funcionando a pleno rendimiento, pero es poco probable que eso dure”, dijo.

La deuda nacional de EEUU alcanzó a finales de diciembre los 34 billones de dólares por primera vez en la historia. El aumento se produjo tres meses después de que la deuda federal del país superara los 33 billones de dólares en septiembre, cuando el déficit federal aumentó debido a la caída de los ingresos fiscales y el incremento del gasto federal.

Por su parte, Larry Fink, presidente y director ejecutivo de la sociedad de inversión multinacional estadounidense BlackRock, alertó a finales de marzo en su carta anual a los inversores que la economía de EEUU se halla en una situación adversa.

Según la misiva, el país norteamericano tendrá que pagar por sus infraestructuras mediante alguna combinación de dinero público y privado porque la financiación probablemente no podrá provenir solo del Gobierno, ya que su deuda es demasiado alta.

“Más líderes deberían prestar atención a la creciente deuda estadounidense. Existe un mal escenario en el que la economía estadounidense empieza a parecerse a la de Japón a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando la deuda superó al PIB y condujo a períodos de austeridad y estancamiento”, concluyó.

