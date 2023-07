ELN liberó a la sargento secuestrada junto con sus dos hijos: Primeras fotos

123125

Luego de conocerse este lunes festivo, 3 de junio, el secuestro de la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez por la guerrilla del ELN en Arauca, comenzó el despliegue del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares para ubicar a la uniformada y a sus dos hijos menores de edad.

Este viernes, 7 de julio, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que la guerrilla liberó a la sargento y a sus dos hijos.

ELN liberó a la sargento secuestrada junto a sus dos pequeños hijos: estas son las primeras fotos

Aún no se conoce exactamente la ubicación donde la sargento fue liberada y entregada a la Defensoría del Pueblo, pero lo que se conoce es que ya está siendo trasladada por las Fuerzas Militares.

El padre de la uniformada contó que él le había advertido a su hija que no aceptara el traslado, pues el pequeño Juan Camilo, de seis años, tiene autismo y “necesita de unos cuidados especiales y permanentes controles médicos”.

El presidente Gustavo Petro, trinó: “Liberada la sargento Karina Ramirez y sus hijos por el ELN”.

El trabajo realizado por el equipo de la Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo fue fundamental para lograr el regreso a la libertad de la suboficial y sus hijos de seis y ocho años. Según los informes iniciales, los tres fueron recibidos en aparente buen estado de salud.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, reiteró el llamado a que los niños y adolescentes sean excluidos del conflicto armado y enfatizó en la importancia de su protección. Además, destacó que la Defensoría del Pueblo continúa dispuesta a facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en manos de grupos armados ilegales.

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo ha mantenido una Alerta Temprana (AT) en los siete municipios del departamento de Arauca (AT 024-21 y AT 011-23) y exhorta a las autoridades a tomar medidas de prevención y protección para salvaguardar a la población civil en la región.

