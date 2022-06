Ella es Núria Tomás, la ex de Gerard Piqué y lo cuenta todo... en este documental

junio 9, 2022 - 11:43 am

En medio de la tormenta mediática producida por el anuncio de separación de Gerard Piqué y Shakira, Núria Tomás, la que fuera expareja del futbolista se ha pronunciado. Y lo ha hecho a través del estreno de su propia serie documental.

Casualidad o a propósito, lo cierto es que la actriz y empresaria española ha escogido un momento bastante apropiado para lanzar esta biografía audiovisual sobre su vida ya disponible para todos en sus redes.

«Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento», adelanta en su promoción.

GESMujer, mamá, empresaria y actriz, así se define Núria en el adelanto de este trabajo que promete dejar al descubierto muchas cosas. «Si tuviera que ponerle etiquetas a quien soy o a lo que hago, imagino que serían estas. Aunque son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar este documental».

Entre esas experiencias está Piqué. «A los 21 años pasó algo que cambió totalmente mi vida, yo siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí», apunta en el tráiler. Y ahí es donde entra en juego el futbolista, entonces su amigo y más tarde su novio.

Y ahí lo deja… Para saber más de su historia personal y, por supuesto, con el jugador, Núria invita a ver su documental, al que se puede acceder, pagando, en los links que proporciona en sus redes.

La feliz mamá de uno, y actualmente embarazada de su segundo hijo, salió a la palestra cuando empezó su noviazgo con Gerard, mucho antes de que Shakira entrara en escena. Se suponía que eran una pareja feliz, sin embargo, la prensa española asegura que lo suyo se vino a pique, y nunca mejor dicho, cuando el deportista se enamoró de la cantante.

Aunque esos fueron los rumores, Núria siempre tuvo palabras cariñosas para el que fuera uno de sus grandes amores. «Es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años la herida está cerrada», dijo en una entrevista para el diario La Vanguardia en 2017.

Su objetivo con este trabajo es poder aportar su granito de arena y ayudar con su testimonio a quienes lo necesiten. «Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena», concluyó.

