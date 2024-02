El Willita se llevó a la tumba la verdad sobre Laura Meza: Hoy tendría 30 años

232459

En la primera semana de noviembre del año 2003, perdido en las ediciones impresas del diario La Verdad ha de estar este artículo de opinión:

Un mensaje para Laurita

Este fin de semana que estuve en Cabimas y Punta Gorda no dejó de conmoverme la terrible tragedia que padece ese bondadoso pueblo por la cobarde desaparición de la niña Laura Stefani Meza, de apenas nueve añitos y de quien no se tienen noticias.

En cada esquina el tema de conversación obligatorio es el repudiable secuestro de la niña. Frente a las casas se aprecian rostros apesadumbrados. Las ancianas sostienen sus rosarios y elevan sentidas súplicas al cielo. Cada vehículo lleva un artesanal cartelito en el que la mirada de Laurita; las trencitas de Laurita; los cachetitos de Laurita; los blancos dientecitos de Laurita le apretujan a uno el corazón nada más de imaginar que algo malo le haya podido pasar.

Soy de Maracaibo, pero me ha nacido un amor tremendo por la Costa Oriental del Lago donde vive Sikiú, mi hija mayor, con mis nietas bellas. Vengo queriendo a manojos esa tierra. Por eso me entristecen las lágrimas que se derraman por Laurita. He querido tener fortuna para ofrecer los millones que tengan que ofrecerse por su liberación. Resulta que no tengo dinero más del que puedo necesitar para sobrevivir con mi familia; sin embargo, quiero mandarle a través de este medio un mensaje a Laurita a nombre de todos los míos, especialmente, de mis nietas: Carolay y Catherine: “Querida niña, nosotros te amamos sin conocerte. Unidos de corazón suplicamos a Dios por ti. Con fe le pedimos que mande a sus ángeles para que cuiden tu sueño. Laurita, donde quiera que te encuentres no te dejes vencer por el miedo. ¡Lucha hijaaa!. Piensa en tus padres que te quieren. Laurita, te queremos de vuelta. Cabimas entera espera por tu regreso. Que Dios te proteja pequeña”.

No voy a desaprovechar la oportunidad para, también, enviarles un mensaje a los señores secuestradores. “¿Tienen idea de lo que el pueblo de la COL les agradecería si devuelven a Laurita sana y salva? Recapaciten y devuelvan a la chamita. Cometieron un grave error, pero no empeoren las cosas. Regresen a su hogar a la niña. Informen dónde la tienen. Hagan algo pronto para calmar esta rabia, esta ira que ahora Cabimas siente por el daño que han hecho. Hagan contacto con un sacerdote si quieren. Pidan las garantías que quieran..¡pero, por favor, devuelvan a la muchachita!. Es todo señores secuestradores.

Josué Carrillo

jcarrillocarrillo@hotmail. com

El portal dossierinteractivo.com reseña que el 27 de octubre de 2003, una niña llamada Laura Stefany Meza Leal fue raptada en Cabimas. Lo que siguió después fueron desaciertos uno detrás de otro.

La niña nació el 16 de agosto de 1994. Tenía nueve años cuando desapareció. Jugaba en la plaza Juan Crisóstomo Falcón, donde, existen testimonios, fue invitada a subir a un auto por un delincuente apodado el Willita, quien se dirigió, presuntamente, a la casa de su pareja, Johelis Barboza.

Por Laurita llegaron a pedir 30 a 50 millones de bolívares de rescate pagados por su padre, Henry Meza.

El portal citado añade:

No obstante, la aportación de una testigo dio una leve pista sobre los Barboza, a quienes tildó de “conflictivos y ladrones”.

Esta testigo fue vecina de los Barboza; además, narró que su hermana se encontró con un familiar de los captores en una fiesta.

La hermana de los Barboza, sordomuda, se dirigía a casa del familiar de una vecina, cuando notó que había muchos carteles de “se busca” con la imagen de Laurita.

En ese instante, Yoelis Barboza (hermana sordomuda del “Willita”), entró en pánico al ver los carteles.

La mujer hizo señas de que conocía a la niña y sabía dónde se localizaba, además, pidió un cuaderno para dar algunas pistas.

En ese momento, la mujer realizó un dibujo de Laurita sin trenzas, golpeada, con sangre y atada de pies y manos.

El Willita se llevó a la tumba la verdad

Ocho meses después una comisión de la Policía abatió al Willita, quien se llevó toda la verdad de lo que había sucedido. Nunca se supo del lugar donde podría estar la niña ni viva, ni muerta.

