El venezolano Telasco Segovia, MVP del torneo Maurice Revello 2022

junio 12, 2022 - 2:48 pm

1890152

El venezolano Telasco Segovia fue nombrado como el MVP del torneo Maurice Revello 2022, que se celebró en Francia.

Segovia hizo un gol este domingo en la final entre Venezuela y Francia en el Stade Marcel Roustan. El mediocampista del Deportivo Lara culminó el campeonato con dos tantos.

Leer más: La Vinotinto juvenil queda subcampeona en el Maurice Revello tras perder 2-1 ante Francia en la final

El barquisimetano se une a los franceses Ginola y Henry, los argentinos Riquelme y Mascherano, el inglés Shearer, el portugués Rui Costa, el italiano Giovinco y el colombiano James Rodríguez, quienes se alzaron con este premio.

El joven, de 19 años, ya debutó con la selección absoluta en enero del presente año, y tras esta actuación en Francia podría dejar la Liga FutVe para probar suerte en el extranjero.

🥇 Telasco Segovia 🇻🇪 ( @DeportivoLara & @juvenilesfvf ) is named Player of the Tournament 2022 ! pic.twitter.com/zJtEDJnB22

De igual modo, Ronaldo Chacon (Mejor Delantero y Revelacion) y Andrés Ferro (Premio Especial) recibieron reconocimientos por los organizadores del certamen.

#TMR2022 Awards | 🏆

🏅 @Andresferro_04 (@SeleVinotinto × @Metropolitanos_) 🇻🇪 has been awarded the Special Price @LucarneOpposee for the Tournament 2022 ! pic.twitter.com/iGLN8g9bQv

— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 12, 2022