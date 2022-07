El venezolano José Altuve pega su 17° jonrón en el año en victoria de Astros (Video)

julio 7, 2022 - 5:52 pm

1895920

El venezolano José Altuve pega su jonrón número 17 este jueves en la victoria 5-2 de los Astros de Houston sobre los Reales de Kansas City.

Altuve la botó por el jardín izquierdo del Minute Maind Park en el quinto episodio con el puertorriqueño Martin Maldonado en las bases.

El batazo del pequeño gigante contra el zurdo del elenco de la Realeza, Kris Bubic, salió a una velocidad de 105.3 millas por hora, para ser el 181° estacazo de por vida en Las Mayores. «Astroboy» es el venezolano con más cuadrangulares durante este año.

De igual modo, el cubano Yordan Álvarez bateó un vuelacerca por el jardín izquierdo contra el mismo Bubic, con una distancia de 355 pies. Álvarez suma su 26° jonrón en la temporada 2022.

Yordan needs our help w voting, y'all! 🗳️#VoteAlvarez ⭐️ https://t.co/R7pz5dD9Mn pic.twitter.com/qgVm4cvHpn

— Houston Astros (@astros) July 7, 2022