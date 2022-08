El US Open 2022, el último torneo de las hermanas Serena y Venus Williams 

agosto 29, 2022 - 2:06 pm

Las hermanas Serena y Venus Williams aceptaron una invitación para volver a competir como pareja en la categoría de dobles del US Open, informaron los organizadores.

El Grand Slam de Nueva York que comienza este lunes se presenta como el escenario de la despedida de Serena Williams. La tenista, a sus 40 años de edad, dejó entrever que será el último torneo de una extraordinaria carrera en la que conquistó 23 trofeos grandes.

El lunes, Serena Williams atraerá todos los focos en su estreno en categoría individual ante la montenegrina Danka Kovinic (número 80 de WTA). Sin embargo, ahora el público de Nueva York tendrá otra oportunidad de verla en los dobles junto a su hermana mayor Venus.

