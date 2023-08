El Sol de México enfrentaría demanda en Argentina: ¿Es o no Luis Miguel?

139535

El abogado Roberto Casorla Yalet confirmó en el programa A la tarde que, según su información, El Sol de México enfrentará un proceso legal por una persona que asistió a uno de sus conciertos.

Dicha persona demandaría a Luismi por presunto fraude al llevar a dobles y no presentarse él en sus shows, esto porque ella está segura de que la persona a la que vio cantando no es el intérprete de La incondicional.

“El día de mañana se va a sortear el juzgado y la fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel en función de todo lo que la propia persona, la consumidora, asume que se trata de una persona doble y no del propio Luis Miguel”, explicó Casorla Yalet.

El abogado agregó que la persona que podría demandar está procediendo de esta forma porque cree que tiene en su poder una prueba para emprender esta batalla legal, de lo contrario, el caso no habría sido tomado en cuenta por las autoridades argentinas.

No obstante, esto no quiere decir que la denuncia avance pues, según las pruebas que presente la consumidora, decidirán si procederá o simplemente será archivada.

Desde el pasado 6 de agosto, día en que inició el Luis Miguel 2023 Tour, comenzaron las críticas en contra del cantante por verse delgado, bailar de forma diferente a como lo hacía y, además, por supuestamente hacer playback en algunas canciones.

Esto trascendió en redes sociales, cuando algunos internautas comenzaron a dudar sobre la apariencia de Micky y por qué no cantaría en sus shows, por lo que mencionaron que pudo haber llevado algunos dobles.

“No parece Luis Miguel”, “Ese no es Luis Miguel”, “Ahora sí creo que Luis Miguel murió hace ya muchos años”, “Ese no es”, “Es un fraude, no es él”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en los videos de sus conciertos en Argentina.

Pese a esto, sus fans lo defendieron, afirmando que como su voz no hay dos o que sus pasos de baile con “inconfundibles”. Asimismo, recodaron que en los últimos meses, Luismi se sometió a una rigurosa dieta y desde que terminó su noviazgo con Mercedes Villador adelgazó.

Aunado a esto, un imitador reveló que años atrás Luis Miguel sí utilizó a un doble en una de sus presentaciones, pues decidió retirarse del escenario enojado por problemas de sonido.

A partir de esto el periodista Luis Ventura habló de la teoría de lo que estaría sucediendo con el intérprete de La Bikina: el Operativo LM.

Según el comunicador, existirían hasta tres dobles que están trabajando con Micky en el Tour 2023, dos serían extranjeros y llegaron a Argentina en días diferentes al cantante, el último sería argentino.

Todo habría sido organizado de tal forma que ninguno de los tres imitadores ni Luis Miguel fueran vistos juntos en el país, para que nadie dudara sobre quién está arriba del escenario; sin embargo, la apariencia de uno de los dobles habría causado confusión en el público.

El periodista defendió su teoría señalando que algunos de los asistentes al primer concierto percibieron a Luis Miguel de una menor estatura a la que estaban acostumbrados, lo que no sucede con ninguna dieta ni con la edad, según argumentó.

Infobae